◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク8ー4巨人(5月28日、東京ドーム)

ソフトバンクの栗原陵矢選手が2本のホームランを放ち勝利に貢献。交流戦最初のカードを2勝1敗の勝ち越しに導きました。

栗原選手は両チーム無得点の2回、先頭として打席を迎えると、レフトスタンドにホームランを放ち先制点を挙げます。試合後栗原選手は「芯に当たったので、何とか行ってくれと思いながら走ってました」と手応えを明かし、「嬉しかったです」とコメントしました。

さらに1点をリードした7回にはバックスクリーンへこの日2本目のホームランを放ち、巨人を突き放しました。

栗原選手のシーズン最多ホームランは2021年の21本ですが、今季は早くも15本を放っており、パ・リーグトップを独走。「21本超えられるように頑張ります」と抱負を述べました。

交流戦では過去20回中9回の優勝を誇るソフトバンク。今後の交流戦での戦いに向けては「一つでも多く勝てるように頑張りますし、優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします」と意気込み、球場のファンからは大きな歓声が起こりました。