大雨災害への危険度が高まるなか、気象庁は新たな防災気象情報の運用を始めました。災害の危険度を5段階のレベルで示すことで、避難行動との結びつきがより分かりやすくなります。

■自治体の「警戒レベル」と連動

新しい防災気象情報のポイントは「レベル化」です。「大雨」「河川氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、1から5のレベルの「数字」と「警報」を組み合わせて発表されることになりました。

例えば、これまで「大雨警報」と呼ばれていたものは「レベル3大雨警報」と呼ぶようになります。

これらの数字は、災害が発生したとき、自治体から出される5段階の「警戒レベル」とひも付けられました。警戒レベルは、住民がとるべき避難行動を示したもので、レベル3は赤、4は紫、5は黒と色も同じになり、ひと目で分かるようになっています。

これまでの防災気象情報は名称がそれぞれ異なり、警戒レベルとの関連が、名前から分かりにくいという課題がありましたが、今回の変更で明確化されました。

■「レベル4危険警報」までに避難を

重要なのが、「レベル4危険警報」で、この警報が出るまでに危険な場所から離れることが必要です。

黒色で示される「レベル5特別警報」が発表された場合、すでに災害が発生していて、避難すること自体が難しくなっている可能性もあります。

紫色の「レベル4危険警報」は、自治体が警戒レベル4の「避難指示」を出す目安となります。この組み合わせを覚えておくことで、「避難指示」が出るかもしれないと意識することが大切です。

もし避難指示が出ていなくても、崖や川の近くなど危険な場所にいる場合は、すぐに離れる必要があります。