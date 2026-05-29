ソフトバンク８―４巨人（交流戦＝２８日）――ソフトバンクが集中打で逆転勝ち。

１点を追う六回、今宮、庄子の連続適時打で逆転した。スチュワートは今季３勝目。巨人は中盤以降打線のつながりを欠いた。

橋上監督代行「投手でも当たればヒットになってしまう。あそこは、もったいなかった」

今季８戦目で初めて巡ってきた東京ドームでの登板に、巨人の田中将は「ようやく投げられる」と燃えていた。気迫をみなぎらせてまっさらなマウンドに上がり、四回までに許した安打は栗原のソロ本塁打のみ。しかし、３点リードの五回に暗転した。

二死一塁で、打席にはスチュワート。１ボール２ストライクと追い込んだが、捕手・大城のサインに首を振って投げ込んだ直球を中前に落とされた。一、三塁とピンチを広げると、適時打と押し出し四球で１点差に迫られた。投手にプロ初安打でつながれ、村田バッテリーチーフコーチは「もっと慎重にいけた。反省すべき点」と不用意な１球をたしなめた。

「あの場面で台無しにしてしまったし、後ろの投手にしんどい場面でバトンを渡すことになってしまった」と田中将。この回３０球と球数がかさんで降板すると、形勢は相手へ傾いた。六回、継投した赤星が一死から安打を許すと、左翼松本、中堅キャベッジがお見合いするような形で二塁打とされるまずいプレーも絡んで逆転され、一気に突き放された。

むき出しの闘争心は、田中将の持ち味の一つだ。マウンドで見せる鋭い眼光や気迫のこもったしぐさは、グラウンドの雰囲気をぐっと引き締める。ただ、この日はそんな気合が空回りしたようにも見えた。

味方が序盤でリードを奪い、自らも順調にアウトを重ねていただけに、五回の乱調は痛かった。「当然フラストレーションはたまるけど、前を向いて練習していくしかない」とベテラン右腕。尽きない闘志を手なずけ、次こそは勝利をつかみたい。（緒方裕明）

巨人・橋上監督代行「（相手打線は田中将への）対応に苦労していたような感じはあった。五回、何とかすんなりいけていれば。投手でも当たればヒットになってしまう。あそこは、もったいなかった」