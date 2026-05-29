プロ野球 セ・パ交流戦は28日、各地で6試合が行われました。

首位タイの阪神とヤクルトともに敗戦。阪神は日本ハムに先制点をつかむもプロ初先発となる木下里都投手が四球と2塁打で1アウト2、3塁のピンチを招くと、田宮裕涼選手の逆転タイムリーを浴びます。さらに万波中正選手にもタイムリーを浴び、3失点と逆転を許します。9回に佐藤輝明選手がソロホームランを放つもここで力尽き敗戦しました。阪神は初めてカード3連敗となりました。

ヤクルトは西武の先発・武内夏暉投手から得点を奪えない中、初回にカナリオ選手に先頭打者ホームランを被弾。9回には再びカナリオ選手に走者一掃の2ベースヒット、さらに鈴木叶選手の悪送球などで得点を許し0-8で完封負けとなりました。

3位の巨人は先発の田中将大投手が4回までソフトバンク打線をホームランによる1点に抑えていましたが5回、2アウト1塁3塁から正木智也選手にタイムリーを打たれ失点、さらに満塁で押し出しのフォアボールを与え5回3失点で降板。1点リードしている中で6回に今宮健太選手にレフトへはじき返されると、これをキャベッジ選手と松本剛選手がお見合い。ボールが転々とする間にランナーがかえり同点とされると、そこから流れはソフトバンクに持って行かれ敗れました。

4位のDeNAは東克樹投手とオリックスのエスピノーザ投手の壮絶な投手戦が繰り広げられていましたが、7回の代打・京田陽太選手の3ランホームランで逆転勝利となりました。

6試合の結果、セ・リーグはDeNAと中日が勝利を収めました。

＜5月28日の交流戦結果＞

◆中日 2-1 楽天

勝利【中日】金丸夢斗(4勝4敗)

敗戦【楽天】鈴木翔天(2敗)

セーブ【中日】松山晋也(1敗8S)

◆ソフトバンク 8-4 巨人

勝利【ソフトバンク】スチュワート・ジュニア(3勝3敗)

敗戦【巨人】赤星優志(3勝2敗)

本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢14号、15号、山本祐大2号

◆西武 8-0 ヤクルト

勝利【西武】武内夏暉(4勝2敗)

敗戦【ヤクルト】小川泰弘(1勝3敗)

本塁打【西武】カナリオ5号、長谷川信哉7号

◆DeNA 3-1 オリックス

勝利【DeNA】東克樹(5勝3敗)

敗戦【オリックス】吉田輝星(2敗)

セーブ【DeNA】山粼康晃（13S）

本塁打【DeNA】京田陽太1号

◆日本ハム 4-2 阪神

勝利【日本ハム】福島蓮(2勝2敗)

敗戦【阪神】木下里都(1敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟（1勝13S）

本塁打【阪神】佐藤輝明13号

◆ロッテ 6-3 広島勝利【ロッテ】廣池康志郎(2勝1敗)敗戦【広島】鈴木健矢(1敗)セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗18S)