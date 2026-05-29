歌手和田アキ子（76）が26日深夜に放送されたTBS系「アッコとジャンボ」に出演。同番組でタッグを組む、お笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（36）に対し“ガチ”で怒る一幕があった。

同番組は和田とジャンボの2人が異色のタッグを組み、名所周辺に出没し、街の「隠れた名店」などを探しながら散歩する街ブラバラエティ。

この日、和田は冒頭でいきなり「今日ちょっとね、君に文句言いたい」とジャンボに向かって切り出した。「君にね、あたしがね、ちゃんと私が言っとかないと…芸能界の仕組みを。ちょっとこのごろ鼻につく」と続けた。

雰囲気を察し“直立不動”で聞き入るジャンボの横で、和田は「芸能界っていうのは、一応決まりがあって。例えばこの番組に出る。この番組（の放送時間）が終わるまではこの番組にかける…というね。君ね、（同じ時間帯の2番組に）両方映ってたのよ」と“説教”。ジャンボが、ゴールデンタイムにおいて同時間帯の2つの番組に出ていたことにダメ出しした。「あれはあかんわ」と言い、日本テレビとテレ朝の2つのバラエティに同時間帯にジャンボが出ていた日があったことを指摘。

和田が「（ジャンボ所属の）吉本（興業）に言おうか、これ。君のところ、マネジャーどうなってるの？」と聞くと、ジャンボが「うちのマネジャー、今各地にスーツを着て謝罪に行ってます」とその事態に関する釈明行脚に出ていることを明かした。

和田はさらに「これはあかんで、ほんまに。局としては自分のところでほしいタレントを、何でよそでもやってんねん…みたいな」とこんこんと続けた。

ジャンボは途中で「アッコさん…、こんなに“本当の注意”しちゃだめですよ」とバラエティー番組からの“ガチ指摘”に対しツッコミを入れたが、和田の説教モードは止まらず「私は君のことすごい好きやから。見てんのよ、番組を。これはじかに吉本にするか迷って…、メモ書いてきてん」と言いつつ、ジャンボに説教する予定の内容をメモしてきたという紙を手にした。

ジャンボは「すみません」と平謝り。和田も最後は笑顔で「ほんま気いつけや、あかんで」と諭していた。