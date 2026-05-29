高橋文哉、蒼井優主演TBS金曜ドラマ「Tシャツが乾くまで」出演 さらなるキャスト2人の顔隠れた新ビジュアルも解禁
【モデルプレス＝2026/05/29】俳優の高橋文哉が、蒼井優主演のTBS系7月期金曜ドラマ「Tシャツが乾くまで」（毎週金曜よる10時）に出演することが決定した。
【写真】高橋文哉、連続ドラマ初主演でのコック姿
本作はこれまでに主演の蒼井、そして中島歩の出演が発表されているが、このたび、高橋の出演が決定した。「仮面ライダーゼロワン」（2019年〜2020年・EX）で主演を務めた後、金曜ドラマ「最愛」（2021年）で主人公の弟で物語の鍵を握る重要人物を演じて注目を集め、翌年の火曜ドラマ「君の花になる」（2022年）ではボーイズグループ・8LOOM（読み：ブルーム）のリーダー役も話題になった高橋。さらに、その翌年の金曜ドラマ「フェルマーの料理」（2023年）ではGP帯連続ドラマ初主演を務めた。その後も数々の作品で主演を務め、近年では連続テレビ小説「あんぱん」（2025年・NHK）、映画「SAKAMOTO DAYS」（2026年）、映画「ブルーロック」（2026年）などの話題作に出演し快進撃が続く高橋が、約3年ぶりにTBS金曜ドラマに出演する。
本作で高橋が演じるのは、喫茶店の従業員・直人（なおと）・28歳。直人は一見すると社交的だが、実際はドライな性格で人と深く関わることはしない。他人と一定の距離を保って生きてきたが、とある事故に巻き込まれてしまう。28歳の“ドライな低体温男子”直人を25歳の高橋がどのように演じるのか。蒼井演じる主人公・咲子、中島演じる樹生、高橋演じる直人、謎に包まれたそれぞれの関係性とは。今回新たに公開されたビジュアルには、この3人のほかに2人分の枠が設けられている。はたして、この2つの枠に入る出演者は誰なのか。
蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは18年ぶり、TBSドラマでの主演は本作が初となる。脚本は、「silent」（2022年・CX）などを手掛けた生方美久によるオリジナルストーリー。TBSでは初執筆となる生方が、とある事故に巻き込まれた2組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く。日常的な会話に宿る感情の機微を繊細に描き出す生方が新たに紡ぐ、“喪失”と“再生”の物語となる、演出は、映画「花束みたいな恋をした」（2021年）など、ドラマ・映画で数々のヒット作を手掛けた土井裕泰が担当する。
ある夏の日、2組の夫婦がとある事故に巻き込まれてしまう。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた2組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去っていくことに。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった。第3金曜日、行方不明、Tシャツ…これらのワードが意味することとは。あらすじさえ語れない、「2組の夫婦の喪失から始まる“愛”と“秘密”の物語」がこの夏、幕を開ける。（modelpress編集部）
TBSの金曜ドラマは、世間の皆さまに自分を広く知っていただくきっかけとなった作品をはじめ、GP帯の連ドラ初主演を務めさせていただいた枠でもあるので、個人的にとてもご縁を感じています。本作のお話をいただいて、再び戻ってくることができたという感覚でとてもうれしく思っています。生方さん脚本の作品は今回が初めてですが、キャラクター作りがとても繊細だと感じました。直人という役は自分の中で新しい扉が開きそうな予感がしてすごく楽しみです。また、蒼井さんをはじめ初共演の方が多く、学びが多い作品になると思います。
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【写真】高橋文哉、連続ドラマ初主演でのコック姿
◆高橋文哉、“ドライな低体温男子”喫茶店員演じる
本作はこれまでに主演の蒼井、そして中島歩の出演が発表されているが、このたび、高橋の出演が決定した。「仮面ライダーゼロワン」（2019年〜2020年・EX）で主演を務めた後、金曜ドラマ「最愛」（2021年）で主人公の弟で物語の鍵を握る重要人物を演じて注目を集め、翌年の火曜ドラマ「君の花になる」（2022年）ではボーイズグループ・8LOOM（読み：ブルーム）のリーダー役も話題になった高橋。さらに、その翌年の金曜ドラマ「フェルマーの料理」（2023年）ではGP帯連続ドラマ初主演を務めた。その後も数々の作品で主演を務め、近年では連続テレビ小説「あんぱん」（2025年・NHK）、映画「SAKAMOTO DAYS」（2026年）、映画「ブルーロック」（2026年）などの話題作に出演し快進撃が続く高橋が、約3年ぶりにTBS金曜ドラマに出演する。
◆蒼井優主演「Tシャツが乾くまで」
蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは18年ぶり、TBSドラマでの主演は本作が初となる。脚本は、「silent」（2022年・CX）などを手掛けた生方美久によるオリジナルストーリー。TBSでは初執筆となる生方が、とある事故に巻き込まれた2組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く。日常的な会話に宿る感情の機微を繊細に描き出す生方が新たに紡ぐ、“喪失”と“再生”の物語となる、演出は、映画「花束みたいな恋をした」（2021年）など、ドラマ・映画で数々のヒット作を手掛けた土井裕泰が担当する。
ある夏の日、2組の夫婦がとある事故に巻き込まれてしまう。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた2組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去っていくことに。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった。第3金曜日、行方不明、Tシャツ…これらのワードが意味することとは。あらすじさえ語れない、「2組の夫婦の喪失から始まる“愛”と“秘密”の物語」がこの夏、幕を開ける。（modelpress編集部）
◆高橋文哉（直人役）コメント
TBSの金曜ドラマは、世間の皆さまに自分を広く知っていただくきっかけとなった作品をはじめ、GP帯の連ドラ初主演を務めさせていただいた枠でもあるので、個人的にとてもご縁を感じています。本作のお話をいただいて、再び戻ってくることができたという感覚でとてもうれしく思っています。生方さん脚本の作品は今回が初めてですが、キャラクター作りがとても繊細だと感じました。直人という役は自分の中で新しい扉が開きそうな予感がしてすごく楽しみです。また、蒼井さんをはじめ初共演の方が多く、学びが多い作品になると思います。
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