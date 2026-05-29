蒼井優が主演を務める7月期のTBS金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』に高橋文哉が出演することが決定した。

参考：中島歩、蒼井優主演『Tシャツが乾くまで』出演へ “ある秘密”を抱えた不器用な男に

本作は、とある事故に巻き込まれた2組の夫婦の“愛”と“秘密”を描くオリジナルストーリー。ある夏の日、当たり前に続いていくと思っていた2組の夫婦の幸せな日常が、事故をきっかけに突如として崩れ去っていく。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった--。「2組の夫婦の喪失から始まる“愛”と“秘密”の物語」が描かれる。

主演を務めるのは、18年ぶりの地上波連続ドラマ主演で、TBSドラマでの主演は本作が初となる蒼井。TBS初執筆となる『silent』（フジテレビ系）などの生方美久が完全オリジナルストーリーとなる脚本を手がけ、映画『花束みたいな恋をした』などの土井裕泰が演出を担当する。また、中島歩が製菓メーカー勤務の樹生役で出演する。

約3年ぶりのTBS金曜ドラマ出演となる高橋が演じるのは、喫茶店の従業員・直人・28歳。一見すると社交的だが、実際はドライな性格で人と深く関わることはしない。他人と一定の距離を保って生きてきたが、とある事故に巻き込まれてしまう。蒼井演じる主人公・咲子、中島演じる樹生、高橋演じる直人、それぞれの関係性は謎に包まれている。

高橋は、『仮面ライダーゼロワン』（テレビ朝日系）で主演を務めたあと、『最愛』（TBS系）で主人公の弟役を演じて注目を集め、『君の花になる』（TBS系）ではボーイズグループ・8LOOMのリーダー役も話題に。『フェルマーの料理』（TBS系）ではGP帯連続ドラマ初主演を務めた。近年では連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）、映画『SAKAMOTO DAYS』、映画『ブルーロック』などの話題作に出演している。

新たに公開されたビジュアルには、蒼井、中島、高橋のほかに2人分の枠が設けられている。続報は今後“毎週金曜日”に発表される。

高橋文哉（直人役）コメントTBSの金曜ドラマは、世間の皆さまに自分を広く知っていただくきっかけとなった作品をはじめ、GP帯の連ドラ初主演を務めさせていただいた枠でもあるので、個人的にとてもご縁を感じています。本作のお話をいただいて、再び戻ってくることができたという感覚でとてもうれしく思っています。生方さん脚本の作品は今回が初めてですが、キャラクター作りがとても繊細だと感じました。直人という役は自分の中で新しい扉が開きそうな予感がしてすごく楽しみです。また、蒼井さんをはじめ初共演の方が多く、学びが多い作品になると思います。（文＝リアルサウンド編集部）