7月3日に公開されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』のUS版予告が公開された。

参考：“ハイテクおもちゃ”の姿も 『トイ・ストーリー5』ライバルや新たな仲間を捉えた新場面写真

世界初の長編フルCGアニメーションとして映画史を変えた1995年全米公開の『トイ・ストーリー』。日本では1996年3月23日に公開され、その革新的な映像表現と世代を超えて共感を呼ぶストーリーで大ヒットを記録した。その後も『トイ・ストーリー2』（2000年）、『トイ・ストーリー3』（2010年）、『トイ・ストーリー4』（2019年）とシリーズ化され、日本公開から30周年となる2026年、最新作『トイ・ストーリー5』が公開となる。

公開されたUS版予告には『トイ・ストーリー』ならではのわくわくするようなシーンが収められている。ボニーのもとに届いた最新タブレット・リリーパッドに脅威を感じているおもちゃたちのもとにあのウッディが帰ってくる。そして、おもちゃ部屋の“リーダー代理”として胸に星の印をつけ誇らしげなバズに、一瞬バズの気をそらせて自らの胸にも星をつけるウッディというシリーズを通しておなじみのやり取りも。しかし、ウッディとバズの名コンビをもってしてもリリーパッドのアラームを止められないなど、リリーパッドに振り回されて悪戦苦闘の様子。最先端のおもちゃを前に、お腹ぽっちゃりウッディ＆張り切りすぎのバズはどう立ち向かうのか。

一方ジェシーも「ボニーにはまだわたしたちが必要！」と、リリーパッドの登場で失われたボニーの笑顔を取り戻すため部屋を飛び出し大冒険を繰り広げていく。ブルズアイに乗りウッディとバズ、そしてなぜか大勢のバズ・ライトイヤーたちと勢いよく走り抜けていくが、車が通りかかると全員で動きを止める『トイ・ストーリー』ならではのシーン映し出される中、果たしておもちゃたちはボニーの笑顔を取り戻せるのか。（文＝リアルサウンド編集部）