開催：2026.5.29

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 6 - 2 [ツインズ]

MLBの試合が29日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとツインズが対戦した。

Wソックスの先発投手はデービス・マーティン、対するツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソンで試合は開始した。

1回裏、4番 コルソン・モンゴメリー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 1-0 MIN

3回裏、6番 トリスタン・ピーターズ 4球目を打ってショートへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 2-0 MIN、7番 ランデル・グリチェク 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 5-0 MIN

4回裏、2番 村上宗隆 5球目を打ってショートへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 6-0 MIN

5回表、9番 ライアン・クライドラー 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでツインズ得点 CWS 6-1 MIN

7回表、7番 ビクトル・カラティニ 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでツインズ得点 CWS 6-2 MIN

試合は6対2でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのデービス・マーティンで、ここまで8勝1敗0S。負け投手はツインズのシメオン・ウッズリチャードソンで、ここまで0勝7敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で2打数、1安打、1打点、打率は.242となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-29 05:46:07 更新