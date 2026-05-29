韓国美人チア、開放感バツグンの純白スイムウェアコーデで視線強奪！「ハンパない」「眩しいです…」

韓国チアリーダーのキム・ナヨンが、開放感のあるスイムウェアコーデを披露して話題だ。

【写真】キム・ナヨン、開放的な寝そべり水着SHOT

キム・ナヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。「背景がハンパない」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、雄大な山々と青い海が広がる海辺で満面の笑顔を振りまきながらポーズを披露するキム・ナヨンが写っている。

白のクロップド丈キャミソールに同色のショートパンツを合わせ、スラリと引き締まったプロポーションを惜しげもなく見せつけたキム・ナヨン。遠目からでも伝わるビジュアルの良さも相まって、ファンからは「ナヨンさん可愛すぎ！」「ハンパなく美しい」「とてつもない美貌だ…」「眩しいです、ナヨンさん」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ナヨンInstagram）

キム・ナヨンは1999年5月7日生まれの27歳で、2019年からチアとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球KBOリーグのNCダイノス、男子プロバスケKBLの昌原LGセイカーズ、台湾プロ野球の味全ドラゴンズ、台湾男子プロバスケの桃園パウイアン・パイロッツなどでチアを務めている。

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