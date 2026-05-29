台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。沖縄地方と奄美地方では大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

【画像】予想進路図 本州に向かってカーブする台風

［気象概況］

台風第６号は、２８日１５時にはフィリピンの東にあって、ゆっくりした速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。





［防災事項］沖縄地方と奄美地方では、６月１日から２日頃にかけて大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

■詳しい今後の進路と勢力など

台風第6号(チャンミー)

2026年05月29日03時50分発表

29日03時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 フィリピンの東

中心位置 北緯14度30分 (14.5度)

東経134度55分 (134.9度)

進行方向、速さ 北北西 15 km/h (8 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 全域 440 km (240 NM)

29日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯16度05分 (16.1度)

東経133度25分 (133.4度)

進行方向、速さ 北西 20 km/h (11 kt)

中心気圧 996 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 75 km (40 NM)

30日03時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯16度50分 (16.8度)

東経131度30分 (131.5度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

31日03時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯19度25分 (19.4度)

東経128度50分 (128.8度)

進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 965 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

予報円の半径 155 km (85 NM)

暴風警戒域 全域 310 km (165 NM)

■1日以降に沖縄～四国方面に

01日03時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯22度50分 (22.8度)

東経127度10分 (127.2度)

進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 950 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)

予報円の半径 220 km (120 NM)

暴風警戒域 全域 410 km (220 NM)

02日03時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 東シナ海

予報円の中心 北緯27度05分 (27.1度)

東経127度30分 (127.5度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (11 kt)

中心気圧 960 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

予報円の半径 280 km (150 NM)

暴風警戒域 全域 460 km (250 NM)

03日03時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 四国沖

予報円の中心 北緯32度00分 (32.0度)

東経132度50分 (132.8度)

進行方向、速さ 北東 30 km/h (17 kt)

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 330 km (180 NM)

暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)