【台風情報】台風6号は沖縄～本州直撃ルート 最大瞬間風速は60メートルで接近、1日以降に沖縄から九州・四国方面を通過か 気象庁発表
台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。沖縄地方と奄美地方では大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。
［気象概況］
台風第６号は、２８日１５時にはフィリピンの東にあって、ゆっくりした速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。
沖縄地方と奄美地方では、６月１日から２日頃にかけて大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。
■詳しい今後の進路と勢力など
台風第6号(チャンミー)
2026年05月29日03時50分発表
29日03時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯14度30分 (14.5度)
東経134度55分 (134.9度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 全域 440 km (240 NM)
29日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度05分 (16.1度)
東経133度25分 (133.4度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
30日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度50分 (16.8度)
東経131度30分 (131.5度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
31日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯19度25分 (19.4度)
東経128度50分 (128.8度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (165 NM)
■1日以降に沖縄～四国方面に
01日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯22度50分 (22.8度)
東経127度10分 (127.2度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 410 km (220 NM)
02日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 東シナ海
予報円の中心 北緯27度05分 (27.1度)
東経127度30分 (127.5度)
進行方向、速さ 北 20 km/h (11 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 460 km (250 NM)
03日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 四国沖
予報円の中心 北緯32度00分 (32.0度)
東経132度50分 (132.8度)
進行方向、速さ 北東 30 km/h (17 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)