◇MLB ドジャース4-1ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が1番・投手兼DHで先発出場。初回にロッキーズ先発の菅野智之投手から9号先頭打者本塁打を放つなど、打っては4打数1安打1打点、投げては6回与四死球5と制球に苦しみながら、被安打0で1失点と力投をみせました。

第1打席は菅野投手からの先頭打者アーチ。打席に感触には「1打席目は良かったと思います。 打った瞬間入るなと思ったので、いいスイングだったなと思いますし、最後の打席もちょっと詰まり気味ではありましたけど、そこがもうちょっとセンター左ぐらいに入ってくれると、もう少し一段、もう一段上がってくるんじゃないかなと思います」と答えました。

また第1打席、菅野投手の初球に対して、投球と同時に打つそぶりを見せずに完全に見逃します。これには、「もう100%スプリットだなと思ったので、見逃そうと思ってました」と説明。その後、3球目のストレートをとらえました。

この日は投打二刀流での出場。投球と打撃のバランスについては、「セーフになれるところはもちろんセーフに行きますし、基本的には1塁にセーフになりに行くんですけど、投げてる時っていうのは、もう例えば最終打席であったりとか、あと残り1イニング、2イニングというところでいうと、そこに注ぐよりも次の回に集中した方が勝てる確率が高いと思うので、全部は勝てる確率を高くするための戦略であり、1打席1打席ということかなと思います」とコメントします。

前日の試合で死球を受けた大谷選手は、この日に治療したかを問われると、「特にはないですね。当たっても投げるのも変わらないですし、ガードのちょっと隙間みたいな感じではあったので、助かったかなとは思います」と答え、問題がないことを強調しました。

今の打撃の調子については、「ちょっとずつ上がってきている感じ」と話し、「あとは角度がつけば入るような打球がもっと増えるのかなと思うので、スイングスピード、打球感、打球速度ともにいい傾向なんじゃないかなと思ってます」と話し、状態の良さをうかがわせました。

大谷選手は5月の最初の9試合は月間打率.111と苦しみましたが、その後9試合連続安打が飛び出すなど、22試合で月間打率.265、3本塁打、17打点、16四球、2盗塁、OPS.862となっています。

チームは29日の休養日をはさみ、30日からフィリーズとの3連戦となります。