「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

歴史を塗り替える。プリンシパルＳ組からは９６年創設以降〈０・１・４・４２〉と戴冠ゼロ。今年、その壁に挑むのがメイショウハチコウだ。新馬Ｖから挑んだホープフルＳは中団から伸びあぐね１６着。だが２度目のＧ１挑戦となる今回はひと味違う。

デビュー当初を「馬格はあるけど幼さが目立っていた」と振り返る牧浦師。続けて「ただ、当時からすごくいいフットワークをしていました。しっかりしてきたら走ると思っていたし、今後の大きな舞台を見据えてＧ１を経験させました」と明かす。見立て通り、近２走は好位から安定した差し脚を繰り出し連勝。「我慢する競馬を覚えてくれたのが大きい」と充実ぶりに目を細める。

急速な成長で大一番へ駒を進めてきたが、中間も順調そのもの。「前走時の最終追いにも乗ってくれていた鮫島良騎手（レースはディー）は、前走よりも全然状態はいいと言ってくれたし、内側からの張りを感じる。シルエットにも力強さが出た」と、課題としてきた馬体面のグレードアップに納得の口ぶりだ。

「松本会長には開業当初から馬を預けていただいていました。勝って思いを届けたい」。昨年８月に病気のため逝去した松本好雄氏へ勝って恩返しを、そして父ロジャーバローズとの父子制覇へ−。アッと驚かせる快走で、世代Ｎｏ．１の称号を奪い取る。