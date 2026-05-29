◇交流戦 日本ハム4―2阪神（2026年5月28日 甲子園）

21年3月22日。八戸西（青森）のエースとして選抜出場を果たした福島は、「21世紀枠対決」となった具志川商（沖縄）との初戦に先発も、5回6安打5失点で降板した。チームも3―8で敗れるなど、苦い記憶として刻まれた日から5年。北の大地で成長を遂げた右腕が、日本ハムのユニホームで帰ってきた聖地で力投した。

「甲子園で勝てたのは良かったですね。（良い記憶に上書き）されたと思います」

エースの投球をお手本にした。26日の同戦で伊藤が130球の完封勝利。森下、佐藤輝、大山ら強打者がそろう打線に効果的だった強気な内角攻めを参考に、福島も150キロ超の威力ある直球を序盤から通した。尻上がりに状態を上げ、7回5安打1失点で今季2勝目を挙げ「大海さんのおかげ」と感謝した。

3年夏は青森大会準々決勝で八戸工大一に逆転サヨナラ負けし、春夏連続の甲子園出場を逃した。21年育成ドラフト1位で入団も同期には達ら甲子園で活躍した選手も多く、1年目は「もうキャッチボールから違う。焦りましたね」と振り返る。ただ、選抜の悔しさを糧に24年に支配下昇格。今やローテの一角を担う存在となった。

チームも08年以来、18年ぶりの交流戦3連勝スタートで勝率5割に復帰。苦い思い出も払拭し、聖地で確かな成長の爪痕を残した。（清藤 駿太）