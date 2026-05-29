「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

南米で頂点を極めた名手が、日本のダービーに初めて挑む。Ｆ・ゴンサルベス騎手（３６）＝アルゼンチン＝は１３年シーズンにブラジルで総合リーディングに輝くと、その後はアルゼンチンへ拠点を移し、１８年から２４年まで７年連続、通算８度のリーディングを手にした。

日本で短期免許を取得して約１カ月。ここまで８勝を挙げ、複勝率４０・４％とさすがの腕前を見せている。１７日には初参戦の東京でＶも挙げた。「勝った時は観客席の盛り上がりがすごくてびっくり。馬上からきれいな富士山も見えて、とてもいい経験になりました」と感激したという。

自身の初Ｇ１制覇が、母国の０９年ダービーパウリスタ大賞だった。「興奮し過ぎて馬上でアピールしたら、３日間の騎乗停止になってしまいました」と当時を懐かしむ。１９歳でつかんだダービータイトルは、今も原点として胸に残る。南米で数々のビッグタイトルを制してきた男にとっても、このレースは格別だ。

コンビを組むのはエムズビギン。「このようなレースで、素晴らしい馬を任せてくれた友道先生やオーナーに感謝しています。その期待に応えられるように、焦らず冷静に、自分のためではなく馬のために全力を尽くしたい」と前を向く。期待と責任感を胸に、いざダービーへ。南米の名手が府中決戦で真価を示す。