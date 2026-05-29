◇交流戦 ソフトバンク8─4巨人（2026年5月28日 東京ドーム）

快挙のアーチは、前を打つ柳田の激走から生まれた。6―4の7回2死一塁。ソフトバンク・山本祐が巨人にとどめを刺す一発を放った。中川の145キロ直球を捉えると、低い弾道のまま左翼スタンドへ。プロ9年目で東京ドーム初本塁打となる2号2ラン。ベンチに戻ると拍手で出迎えてくれたギータと歓喜のハイタッチだ。

12日にDeNAからトレードで電撃移籍。22日の日本ハム戦で放った移籍初本塁打が、史上10人目の同一シーズンでの両リーグアーチだった。そこに交流戦での一発が加わると史上初の快挙だ。見守った王貞治球団会長も「山本のホームランが大きかった。もう2本だろ？打撃はいいと聞いていたけどね。（打率・375に）おお、凄いねえ！」と大喜びだった。

一人だけの力ではない。前の打者だった柳田がヘルメットが脱げるほどのフルスイング。打球は三塁線へのボテボテのゴロとなったが、37歳のベテランは一塁へ猛然と全力疾走して内野安打をもぎ取った。その執念に応える“ギータのおかげ”の一発だった。

5、6回の安打も加えて移籍後初の猛打賞。6月5日からは敵地・横浜で古巣との3連戦が待つ。山本祐は「ベイスターズファンの皆さんに元気でやっている姿を見せられれば。もちろん活躍してチームの勝利に貢献したい」と力を込めた。

○…山本祐（ソ）がDeNA在籍時の4月30日中日戦、移籍後の22日、日本ハム戦に次ぎ、今季3本目の本塁打。同一シーズンの両リーグ本塁打は史上10人目だったが、セ、パ同士の公式戦と、交流戦で本塁打を放ったのは山本祐が初めて。