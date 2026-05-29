SUPER EIGHTの横山裕（45）が、7月1日スタートのフジテレビ系ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（水曜後11・00）に主演する。7月期に新設されるドラマ枠の第1弾で、横山にとっては6作目の刑事役となる。

漫画誌「good！アフタヌーン」で連載中の人気同名漫画が原作。婚約者が猟奇殺人事件に巻き込まれたと確信した刑事（横山）が、生活安全課に異動しシリアルキラー（連続殺人犯）を追いかける内容。トレードマークは革ジャンで「夏の撮影なのでそこだけが心配ですが、全力で挑みたい」と冗談交じりに意気込みを語った。

フジの「絶対零度」シリーズなど、ここ最近はドラマで立て続けに刑事を演じてきた。冷静沈着に事件を解決していく姿がハマり役となっていたが、今作では正義感あふれる情熱的な人物。「最近は、情報操作などを駆使してスマートに犯人を追い詰める役どころが多かったのですが、今回はどちらかというと昭和気質で、足で稼ぐタイプの泥くさい人物」と役柄を分析した。

相棒役は女優の関水渚（27）が務める。殺人犯に触れると、その人物が殺した人数が見えるという特殊能力を持つ女性という役どころ。「猪突猛進なところに注目していただきたい」とアピールした。

今月中旬にクランクインしたばかり。横山は「関水さんはいつも笑顔でニコニコされているので、現場が凄く和みます。その笑顔に僕も助けられています」と話し、和気あいあいと撮影が進んでいる様子。関水も「シリアスなシーンもありながら、（バディの）凸凹感や、ユーモラスな場面まで緩急のある展開を楽しんでいただけると思います！」と胸を張った。（吉澤 塁）