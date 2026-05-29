「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

４頭出しの上原佑厩舎が２８日、最終追い切りを行った。青葉賞Ｖから臨むゴーイントゥスカイは、駆け付けた武豊を背に美浦Ｗで３頭併せ。皐月賞５着のフォルテアンジェロと併入し、順調に調整を終えた。同３着のライヒスアドラーと同７着のグリーンエナジーも同コースで３頭併せ。こちらも万全の仕上がりを披露した。

駆け付けた武豊を背に軽快に駆け抜けた。ゴーイントゥスカイが美浦Ｗで外ポッドベイダー（４歳オープン）、同じくダービーに出る中フォルテアンジェロ（３歳オープン）との３頭併せ。直線で鞍上のゴーサインに鋭く反応すると内から滑らかに加速し、前者には２馬身先着し、後者とは併入した。

タイムは６Ｆ８２秒８−３６秒５−１１秒２。青葉賞からコンビを組むダービー６勝の名手は「攻め馬に乗ったのは初めてだけど、すごく乗りやすかったね。動きもよかった。気になるところはなかったよ」とうなずいた。

２年前のシュガークンに続く青葉賞Ｖから臨むダービー。「当然今回は強いメンバーですから、胸を借りるというチャレンジャーですけど、いい勝ち方だったと思いますし、同じ距離、コースで結果を出せて、僕も２回目ですし、まだ良くなりそうなところはあるかなと思います」。青葉賞からの勝ち馬はいないが、そのジンクスを破れるのはやはりこの男しかない。

上原佑師は青葉賞が時計の速い決着になったため、直後の反動も心配していたという。だが３６歳の若き指揮官は「上向いてきました。１週前に、青葉賞の前にも乗った石川ジョッキーに乗ってもらって比較してもらいましたが、青葉賞より良くなっていると」と手応えを感じている。勝てば２４年安田翔伍調教師（ダノンデサイル）の４１歳１０カ月１９日を抜き、グレード制導入後の最年少Ｖを大幅に更新。その偉業へ準備は整った。

武豊にとっては３７回目のダービー。「何回乗ってもやっぱり毎年の目標ですし、何回勝っても勝ちたいと思いますし、変わらないですね」。５７歳のレジェンドが祭典を盛り上げる。