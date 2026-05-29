悲劇を阻止へ… マッチングアプリで出会った男たちを洗う 29日放送『刑事、ふりだしに戻る』第6話【あらすじ】
テレビ東京で29日、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）の第6話が放送される。
【場面写真】取材して〜記者役の石井杏奈
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
第6話では、誠がトラック運転手・岩崎拓真（高橋努）の妹、茉莉（中田乃愛）の捜索に当たる。前世の記憶では、彼女は2年後に遺体で発見される未解決事件の被害者だった。
悲劇を阻止するため、彼女がマッチングアプリで出会った男たちを洗うが、事態は思わぬ方向へ。吉岡（鈴木伸之）は妹を想う拓真の姿に、ある自らの過去を重ねていた。一方、誠が変えたはずの美咲（石井杏奈）の運命だったが、知らぬ間に元へ戻っていく。
【場面写真】取材して〜記者役の石井杏奈
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
悲劇を阻止するため、彼女がマッチングアプリで出会った男たちを洗うが、事態は思わぬ方向へ。吉岡（鈴木伸之）は妹を想う拓真の姿に、ある自らの過去を重ねていた。一方、誠が変えたはずの美咲（石井杏奈）の運命だったが、知らぬ間に元へ戻っていく。