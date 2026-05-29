5月25日夜に現役の読売巨人軍1軍監督として逮捕され、シーズン途中に辞任した阿部慎之助前監督（47）。事件は25日夜、阿部氏の自宅で起きた。姉妹げんかを注意した際、言い返してきた18歳の長女に激高した阿部氏は、酒に酔った状態で襟首をつかみ、投げ飛ばしたとして、暴行容疑で現行犯逮捕された。

その後、阿部氏は容疑を認め、深夜に釈放されたが、球団側は「暴力は許されない」と声明を発表。翌26日には、阿部氏本人が涙ながらに監督辞任を表明した。一部では“家族のもめごと”とする声もあるが、その代償はあまりにも大きかった。

橋上秀樹監督代行を据えてセ・パ交流戦を戦い始めることになった巨人。

「初戦の26日は、スタメン紹介の最後に橋上監督代行のことは触れられませんでしたが、2戦目の27日は橋上監督代行の写真が大型ビジョンに登場。阿部前監督関係のグッズも球場の店舗から撤去されるなど、球団による迅速過ぎる対応にはただただ驚かされるばかりです」（球団OB）

「伝統ある巨人軍の監督の名も汚してしまい、深く謝罪したい」と会見で謝罪していた阿部。また会見では、通報したという長女の手紙が発表され、「殴る・蹴るなどといった事実はございません」「警察が来て一番驚いているのは自分自身」「父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました」などと切実な状況を明かした。これを受けてか、阿部前監督の復帰を求め、10万筆を超える署名が集まっているというーー。

2軍監督を経て1軍監督就任3年目の今季。“常勝軍団”として昨シーズン優勝の阪神から、V奪還を厳命されていた阿部前監督。人気球団の監督として“ストレス”は常にかかっていた。

「昨年オフには二岡智宏1軍ヘッドコーチが球団の慰留を振り切って退団。阿部前監督の肝いりで呼ばれたにも関わらず、周囲には『我が強い阿部監督とはやってられない』と嘆いてユニフォームを脱いだともされます。代役を探すにも、『阿部さんは自分の思い通りにならないと怒るから……』と人選は難航しました。

気に入らないことがあれば周囲を叱責する姿は選手、首脳陣、裏方を問わず皆“引き気味”でした。球団納会ゴルフでは、阿部前監督を恐れて誰もチームを組みたがらず、まさかの“1人プレー”になりそうな始末でしたが、本人は最後まで気づいていません。まさに“裸の王様”だったのです」（別の球団OB）

他の野球関係者らと同じように、マスコミとも密な付き合いがあったというが……。

「時折、本人や個人的に雇っていた運転手を交えて食事会を開いて交流を持っていたが、酒が入ると素人相手に『お前ならどうする？』と戦法を聞いてはダメ出しすることもあったそう。

球団や阿部さんからの批判を恐れ、懇意にしているメディア数名が、自主的に他媒体を“検閲”するおかしな事態に発展していたというのです。囲み取材を終えると『阿部監督は、あの発言を見出しでは望んでいないよな〜』などと、記者間で自主規制を促すことが頻繁にあったといいます。“反阿部派”のメディア関係者は、胸をなでおろしていると思いますよ」（在京テレビ局関係者）

それでも、今回の事件がきっかけで監督の立場を失うことは誰も想像できなかったはずだが……。