「白髪が目立ち始めた、、」→【40・50代】が即シャレる「白髪ぼかしヘア」で解決♡

年齢を重ねるにつれて気になり始める白髪。最近では、白髪を隠すのではなくハイライトで活かすカラーリングが注目を集めています。ベースのカラーとハイライトを組み合わせて調整することで、気になる白髪を自然にぼかしつつ、洗練された印象へアップデート！ 今回は、大人世代の悩みを解決してオシャレまで楽しめそうな、白髪ぼかしヘアをご紹介します。

細太ミックスハイライトが映えるくびれボブ

顎下のラインで切り揃え、顔まわりにレイヤーを入れて軽やかに仕上げたくびれボブです。ベースは柔らかなヌーディーアッシュ。ハイライトは全頭に、細めと太めのをミックスして施すことで、白髪を美しくぼかしています。スタイリングで外ハネに整えれば、繊細な毛束感が際立つ美しいシルエットの完成です。

オリーブグレージュで艶めく外ハネボブ

コントラストを強めに効かせた切りっぱなしボブ。ベースをくすませすぎないオリーブグレージュに染め上げることで、自然な艶を引き出しています。ハイライトは細めに入れることで、奥行きのある立体的なシルエットを演出。明るさは欲しいけれど、派手になりすぎるのは避けたいという人にオススメのスタイルです。

丸みボブを格上げする、ナチュラルハイライト

つるんとした王道の丸みボブに、ハイライトを合わせたデザインです。ベースカラーを落ち着きのあるグレージュにすることで、上品で都会的な雰囲気を引き出しています。ハイライトによって縦のラインが強調されることで美しい奥行きが生まれ、いつものボブを洗練された雰囲気にアップデートできそうです。

スクエアボブ × 細めハイライトの洗練ヘア

スクエアシルエットの切りっぱなしボブに、細めのハイライトを自然になじませたスタイルです。ベースは暗めのグレージュカラーですが、ほどよくくすませることで、ふんわりと柔らかな印象に。毛先を少し外へ流すようにスタイリングすることで、抜け感もプラス。白髪ぼかしはもちろん、大人の洗練されたオシャレが叶いそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。