本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目を挙げた。打者としても9号となる先頭打者弾を放つなど4打数1安打1打点で4-1の勝利に貢献した。試合後、敵味方関係なく称賛が贈られていた。

相手先発の菅野智之投手から、いきなり先制点を奪った。初回、先頭の大谷は、菅野の投じた93.7マイル（150キロ）のフォーシームを豪快に打ち返した。バックスクリーンに飛び込む一発は打球速度111.3マイル（約179キロ）、飛距離424フィート（約129.2メートル）の超速弾。自身を援護し、スタジアムを沸かせた。

投手としては、四死球5つと制球に苦しみ、フラストレーションを表すシーンが散見された。それでも要所で三振を奪うなど相手打線にヒットを1本も許さず。6回を三者凡退に抑えると降板し、防御率は0.82となった。

試合後、報道陣の取材に対し、敵味方関係なく大谷への賛辞の言葉が並んだ。デーブ・ロバーツ監督は、制球に苦しみながらも6回無安打1失点でまとめた集中力を、球団のレジェンドのクレイトン・カーショー氏と重ね「彼がクレイトンほど感情を表に出すとは言わないが、彼なりの強烈な闘争心があり、完璧を求める期待値の高さを持っている。クレイトンは間違いなくそれを持っていたし、ショウヘイも持っている。準備の念入りさも共通している。そして状況が厳しくなり、プレッシャーがかかる得点圏の場面で、必要な球を投げる。それが共通点だ」と勝負強さを称賛した。

キャリア初セーブを挙げたカイル・ハート投手は、「正直言って、僕の人生で今まで見た中で最もクールなことだよ」と興奮した様子。「僕の引き出しは彼のものとは違うけど、彼が毎日やっていることを見ていると、どうやっているか分からないよ。6回ノーヒット投球をして、4、5打席立って、走り回って……見ていて本当にクールだよ」と賛辞が止まらなかった。

敵陣も脱帽

ドジャースに3連敗を喫したロッキーズ側も大谷に脱帽するしかなかった。ウォーレン・シェーファー監督は「今夜は我々はバットの芯で捉えることができなかった。3、4個の四球を選んで彼を苦労させたとは思う。得点のチャンスも作ったが、あと1本が出なかった。今夜は芯で捉えられず、彼からヒットを打てなかった」と的を絞らせない投球術を称えた。

打者としても先頭打者弾を放った大谷。「（大谷という）世界最高と言ってもいい打者への外角ファストボールをスタンドに運ばれた。そして同じく非常に優れた打者であるフリーマンには、ベースから外れた低めのカーブを打たれた。あれは相手を称えるしかない」と、菅野の投球を称賛しつつ打ったドジャース打線に脱帽していた。

一方、被弾した菅野は「どちらのホームランも正直防げたという気はしている」と悔しさを露わにした。先頭打者弾は「高めに浮いたらああいう形になってしまう」と自身の失投を反省。それ以降は「しっかり低めを心掛けて投げた」と修正を明かしていた。

ドジャースはロッキーズとの3連戦に全勝。2位にゲーム差4.5でナ・リーグ西地区首位を快走している。次戦は29日（同30日）に本拠地でフィリーズと対戦する。



（THE ANSWER編集部）