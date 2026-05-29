◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ヤクルト０―８西武（２８日・神宮）

渾身（こんしん）のガッツポーズが飛び出した。３点をリードした６回２死二塁。バントを試みた岩田を１４５キロで三邪飛に仕留め西武・武内夏暉投手（２４）は笑顔で左拳を握った。６回４安打無失点で今季４勝目。国学院大時代には東都大学野球で１４勝を挙げた神宮での、プロ初勝利にもなった。「やっぱり（大学時代とは）感覚違いますし、熱気もすごかったです。（満員の観客に）うれしいですし、応援も届いてるんで力になりました」と懐かしそうだった。

毎回のように走者を許しながら、１５１キロの直球にカーブ、チェンジアップ、スライダーを織り交ぜ要所は締めた。「まだ満足いくピッチングができてない。しっかり理解してまた次に臨めるように」と控えめだった。西口監督も「今日は制球が悪かった。本来ならばもう少し長いイニングを投げてほしかったんですけど」と制球面を指摘しつつ、「粘ったってところは良かった」と評価した。

チームは１分けを挟んで今季２度目の４連勝。オリックスが敗れ、単独首位に返り咲いた。指揮官は４投手による無失点リレーに「いろんな投手がしっかりと自分の役割を果たしてくれた」と少しだけ口元が緩んでいた。（岡野 将大）