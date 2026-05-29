ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕（４５）が、７月１日スタートのカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（水曜・後１１時）に主演することが２８日、分かった。初共演の女優・関水渚（２７）とバディを組む。

講談社「ｇｏｏｄ！アフタヌーン」で連載中の同名人気漫画を実写化。人と群れない一匹オオカミの刑事・磯貝史郎（横山）と、殺人鬼に触れると殺した人数が見えるという特異な“第六感女子”・黒井ヒナタ（関水）によるサスペンスだ。２人は大切な人を奪われた復讐（ふくしゅう）のため秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼“シリアルキラー”に立ち向かう。

フジテレビ系連ドラ初主演となる横山は、原作と脚本を読み「シンプルに、ストーリーがめちゃくちゃ面白くて続きが気になりました。読み始めたらどんどん物語に引き込まれてしまって」と魅了されたという。

自身６度目となる刑事役に「最近は、情報操作などを駆使してスマートに犯人を追い詰める役どころが多かったのですが、今回の磯貝はどちらかというと『昭和気質』で、足で稼ぐタイプの泥臭い人物。そういう部分も非常に魅力的で楽しみです」。演じる役のトレードマークが「革ジャン」であることに「夏の撮影なのでそこだけが心配です」と笑いながら全力投球を誓った。

ドラマならではの結末があるそうで「原作のファンの方も多い作品ですし、ヒナタがどうやって犯人を見つけるのか、あの印象的なシーンがどう映像化されるのか、僕も一視聴者としてワクワクしています」と、熱のこもったサスペンスにするつもりだ。

〇…関水は自らの命をおとりにする危うい役を演じる。ティッシュ配りのバイトから華やかな夜の女性まで変装する「七変化」も見どころだ。初共演の横山については「とにかく面白い方です！ ずっとテレビで見ていた方なので、実は今も緊張しているのですが（笑）、現場を引っ張ってくださる心強い存在です」と信頼を寄せた。