ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる須藤弥勒（１４）＝高知・明徳義塾中３年／太陽自動車＝が２８日、高知・土佐ユートピアＣＣ（５４２９ヤード、パー７２）で行われた高知県女子アマ選手権で７４で回り、５位に入賞した。上位５人が国民スポーツ大会女子の部（９月９〜１１日、青森ＣＣ）の高知県代表候補選手に選出され、弥勒も、そのひとりに名を連ねた。最終的に３人が代表選手に選ばれる。

弥勒は昨年９月に群馬・太田市内の公立中学校から、２０２１年マスターズ優勝の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）らを輩出した名門の明徳義塾中に転校。昨年、思ったような成績を残せなかったが、名選手にして名指導者としても知られる明徳義塾の三木逸子監督のもと、２モーションから１モーションへ、スイングの大改造に着手。１７日に高知・スカイベイＧＣで行われた高知県ジュニアゴルフ選手権中学女子の部（４９０８ヤード、パー７２）で６バーディー、２ボギーの６８で回り、２位に１０打差をつけて優勝するなど、徐々に結果を出し始めている。昨年までプロツアーの試合に重点を置いていたが、現在は明徳義塾中の一員として、アマチュア、ジュニアの大会で経験を積むことを重要視している。

高知に拠点を移して約９か月。「ぜひ、国民スポーツ大会に出場したいです！ お世話になっている高知県のためにプレーして、高知県に貢献したい」と弥勒は元気いっぱいに「第二の故郷」へ恩返しを誓った。

◆須藤 弥勒（すとう・みろく）２０１１年８月６日、群馬・太田市生まれ。１４歳。１歳からゴルフを始め、東大出身の父・憲一さんの緻密な指導を受ける。１７年に大会史上最年少で世界ジュニアに優勝。１８年も連覇した。１９年にマレーシア世界選手権、２１年にキッズ世界選手権、２２年６月にジュニア欧州選手権優勝し、ジュニアゴルフ界の４大メジャーを制覇。２５年９月に群馬県・太田市内の公立中学校から高知・明徳義塾中に転校した。家族は父、元フィギュアスケート選手でピアニストの母みゆきさん、兄・桃太郎君、弟・文殊君。