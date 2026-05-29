◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽最終節２回戦 立命大７―１同大（２８日・わかさスタジアム京都）

今秋のドラフト候補の立命大・西野啓也捕手が４打数４安打１打点の固め打ち。逆転首位打者も見えてきた。

「一打席一打席、自分のバッティングをしようと集中できていた」。２７日の８回の第４打席から６打席連続安打。「（リーグ戦序盤は）ボールを見過ぎていた。自分の間を大切にした」と修正。相手捕手の配球も読み切ってヒットを重ねた。これで試合前の打率２割５分６厘から３割２分６厘となり、３位に急浮上。２９日の３回戦で１打数１安打、もしくは４打数２安打をマークすれば単独でタイトルを獲得する。「難しい時から『首位打者狙うぞ！』とみんなに言っていた」。自らを奮い立たせてきた発言が現実となってきた。

二塁までの送球タイムはプロでも一流レベルの１・８秒で、この日も３年生右腕・高橋大和を７安打、１２奪三振の１失点完投に導いた。「後半は（封印してきた）カーブを多めに使った」と守備面でも手応え。プロ志望の強肩捕手は攻守にアピールを欠かさない。（高柳 義人）