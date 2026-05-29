◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神２―４日本ハム（２８日・甲子園）

甲子園を完全に新庄野球が支配した。日本ハム・新庄剛志監督（５４）は、右手をサムアップし、満面の笑みを見せた。３―１の９回１死一、三塁、細川が初球を一塁方向にセーフティースクイズ。一塁・大山が本塁に送球するも三塁走者・矢沢の左手が先に本塁をかすめた。貴重な４点目を２夜連続の“新庄スペシャル”で奪った。

「でかかったねー。大山くんの前に転がってグラブトスが浮いてくれと。慌てるとどうしても（グラブの）網に引っかかる。そうなってくれたんでよかった」と冗舌に説明。直前に三塁走者を清宮幸から俊足の矢沢に代え、相手守備の乱れも想定した策が完全にはまった。２７日は“偽装重盗”を披露するなど２夜連続で小技を駆使し、セ首位の阪神を圧倒した。

地道に舞台を整えた。９回１死三塁、細川の前打者・奈良間の初球には犠打の構えから見逃す“フェイクスクイズ”。２ストライクからエンドランを２度仕掛けた。２球ともファウルとなったが四球を選び、「あんだけエンドランを続けたら、ピッチャーもなんかあると思ってフォアボールになりますよ」と想定通り。空振りなら併殺の可能性もあったが、キャンプから磨いてきた秘策で、一、三塁を生み出した。

セーフティースクイズを決めた細川は「一、三塁になったら何らかのサインはあると思っていた」とうなずけば、四球をもぎとった奈良間は「１点が欲しい中で、いろんなことができるのもチームの強さ」と、胸を張る。指揮官とチルドレンの心は一つだった。

球団初となる敵地・甲子園で３連戦３連勝を飾った。８９年ドラフト５位で阪神に入団し、長く過ごしたかつての“本拠”。２６日に監督通算３００勝も達成した際に「甲子園でできたのはうれしい。昔から、この雰囲気は、下からこみ上げてくる楽しさがすごくある」と懐古していた特別な舞台で、格別な思いだ。

チームは今季２度目の同一カード３連勝で勝率を５割に戻した。２９日からはエスコンで巨人と３連戦。「（映像を）見て勉強して臨みます」と指揮官。敵を惑わす新庄野球が今季もセ・リーグの脅威となる。（川上 晴輝）

◆Ｆ新庄監督と甲子園 就任１年目の２２年は３連敗。初戦は万波の本塁打などで３回までに６点リードも先発の上沢ら投手陣がリードを守れず逆転負け。２４年は２勝１敗。初戦の岡田監督とのメンバー表交換では背番号「６３」「新庄監督」と記された阪神のユニホームを着用し、古巣のファンを沸かせた。２６年は初戦で監督通算３００勝を達成し、３連勝を飾った。