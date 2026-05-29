SUPER EIGHT横山裕、フジテレビ系連ドラ初主演で6度目の刑事役 7月期新ドラマ枠で関水渚とバディに【コメントあり】
5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が、カンテレ・フジテレビ系で7月期から新設される全国ネット連続ドラマ枠「水ドラ★イレブン」（毎週水曜 後11：00）の第1弾となる『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』で、主演を務めることが発表された。横山にとって、フジテレビ系連ドラ主演は初。6度目の刑事役で、関水渚とバディを組む。
【写真】親友同士の本音トークも…息ぴったり！トリミングする相葉雅紀＆横山裕
本作は、講談社『good！アフタヌーン』連載中の漫画『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（原作：伊口紺氏／漫画：中村優児氏）の実写化。人と群れない一匹オオカミの刑事と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙していく、怒とうのバディサスペンス。
最大の特徴は、「殺人鬼に触れると“殺した人数”が数字で見える」という奇抜な設定と、日常に潜む狂気を鋭く描く、先の読めないストーリー展開。ドラマ版では、そのヒリつく緊迫感はそのままに、磯貝（横山）とヒナタ（関水）による軽妙な会話劇もプラス。思わずクスッとするコミカルなやり取りが、サスペンスの緊張感に心地より緩急を生み出す。放送される同枠は、カンテレとテレビ西日本の共同著作という座組の新たなドラマ枠となる。
横山が演じる、生活安全課の巡査部長・磯貝史郎（いそがい・しろう）は、人と馴れ合うのを好まない、クールな一匹オオカミ。かつては刑事課のエースだったが、婚約者の川田梓が失踪し、猟奇殺人犯に殺害されたと確信したことで、行方不明者の情報を得るために生活安全課へ異動。以来、連続殺人事件の現場には必ず顔を出し、「梓を殺した犯人を見つけたら殺す」と刑事としての正義よりも復讐を優先させ、危険な橋を渡っている。
横山は幅広い役柄を務めてきた一方で、これまでに 『CONTROL〜犯罪心理捜査〜』（2011年）、『絶対零度』シリーズ（11年〜25年）、『ON 異常犯罪捜査官・藤堂比奈子』（16年）『約束 〜16年目の真実〜』（24年）、『元科捜研の主婦』（26年）の5作で刑事役を演じている。
関水が演じるのは、大切な人を殺した連続殺人鬼を見つけ出すため、あえて自分がターゲットになるよう仕向けてシリアルキラーを探す女性・黒井ヒナタ（くろい・ひなた）。黒井には、殺人犯に触れると、その人物がこれまでに“殺した人数”が数字として見えるという、奇妙で過酷な「第六感」が宿っている。本来、人当たりが良く、明るい性格だが、その特殊な力ゆえ、すぐには人を信用しない、つかみどころがないタイプ。
シリアルキラーの多くは、独自のこだわりや嗜好を持って犯行に及ぶ。ヒナタはその特性を逆手に取り、過去の失踪者たちの共通点を分析。彼らの理想のターゲットになりすますため、髪型やファッションを自在に変えて街に紛れ込む。ティッシュ配りのバイトから華やかな夜の女性まで、目的のためにくるくると姿を変えるヒナタの「七変化」も、本作の大きな見どころの一つとなる。
■主演・横山裕（磯貝史郎役）コメント
――原作・脚本を読んだ時の感想を教えてください。
横山：シンプルに、ストーリーがめちゃくちゃおもしろくて続きが気になりました。読み始めたらどんどん物語に引き込まれてしまって。とにかく話の筋がしっかりしているので、ぜひ原作も読んでいただきたいですね。ドラマ版は、オリジナルの結末を考えているようなので、僕も楽しみです。
――今回演じる磯貝史郎というキャラクターはどういった人物でしょうか。また、横山さんは刑事役が多い印象ですが、今回、どんな風に演じていきたいですか？
横山：確かに、刑事役をやらせていただくことも多くて、最近は、情報操作などを駆使してスマートに犯人を追い詰める役どころが多かったのですが、今回の磯貝はどちらかというと「昭和気質」で、足で稼ぐタイプの泥臭い人物。そういう部分も非常に魅力的で楽しみです。ただ、磯貝のトレードマークが「革ジャン」なんですよ……。夏の撮影なのでそこだけが心配ですが（笑）、全力で挑みたいと思います。
――バディを組む関水渚さんの印象、そして視聴者へメッセージをお願いします。
横山：関水さんはいつも笑顔でニコニコされているので、現場がすごく和みます。その笑顔に僕も助けられています。 原作のファンの方も多い作品ですし、ヒナタがどうやって犯人を見つけるのか、あの印象的なシーンがどう映像化されるのか、僕も一視聴者としてワクワクしています。出演者・スタッフ一丸となって良い作品をお届けしたいと思いますので、まずは第一話、見ていただけたらうれしいです！
■関水渚（黒井ヒナタ役）コメント
――原作・脚本を読んだ時の感想を教えてください。
関水：続きが気になって一気に読んでしまいました。ヒナタは、大切な人を奪われたという過去を抱えて生きているのですが、それを感じさせない明るさを持っている、とても魅力的なキャラクターです。演じるのが今から本当に楽しみです。
――本作の注目ポイントは？
関水：タイトル通り、シリアスなシーンもありながら、磯貝刑事とヒナタの凸凹感や、ユーモラスな場面まで緩急のある展開を楽しんでいただけると思います！ヒナタの猪突猛進なところと磯貝さんのカッコいいシーンがたくさんあるので注目していただきたいです。
――初共演となる横山裕さんの印象、そして視聴者へメッセージをお願いします。
関水：横山さんは…とにかくおもしろい方です！ずっとテレビで見ていた方なので、実は今も緊張しているのですが（笑）、現場を引っ張ってくださる心強い存在です。復讐というシリアスな目的を持ちつつも、楽しんでいただける要素が詰まった作品になると思います。チーム一丸となって頑張りますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします！
■原作・伊口紺氏コメント
伊口：「もし、人を殺したことのある人間がわかる少女がいたら――」
日常に潜む殺人鬼に、彼女だけが気づいてしまう。それはとてつもない恐怖であり、同時に抗いがたく惹き込まれてしまう世界でもあります。本作は、そんな発想から生まれました。
このたび実写化という素晴らしい機会をいただき、磯貝史郎を横山裕さんに演じていただけることになりました。磯貝は、冷静さと荒っぽさ、優しさと危うさを併せ持つ難しいキャラクターですが、横山さんならではの存在感によって、原作以上に魅力的な人物として躍動してくれると確信しております。
さらにヒナタ役を、まさにイメージそのものと言える関水渚さんに演じていただけることになり、夢のような気持ちです。“殺人数”が看破される瞬間のカタルシスが、映像としてどのように表現されるのか。そして、次々と現れる猟奇的なキラーたちが、どのような存在感を放つのか。原作者でありながら、一視聴者として、ドラマの幕が上がる瞬間を誰よりも楽しみにしております。
■漫画・中村優児氏コメント
中村：ドラマ化の打診をいただいた時から情報解禁まで誰にも話してはいけないということもあったので、ずっとワクワクしながら黙って漫画を描いていました。この度、漫画の読者の皆様やドラマ化にかかわってくれたすべての人々のおかげ様で無事にドラマが放送されることとなりました。感謝の気持ちでいっぱいです。
『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』は、「あなたの近くにも、もしかしたらシリアルキラーが潜んでいるかも知れない」、そんなお話です。ぜひ楽しんでみていただけると幸いです。
■プロデューサー・中林佳苗氏コメント
中林：「シリアルキラー」という非日常な言葉と、「待ち合わせ」という日常的な言葉の組み合わせが不思議で、シリアスなのかポップなのか一体どんな世界観なんだろう、と想像が広がるタイトルに惹かれ、原作を読み始めました。シリアルキラーが日常に潜む狂気、理解及ばぬものへの怖いもの見たさ、推理戦、心理戦、そして特異な能力…いろいろな要素があるからこそ、どんな世界観でどう映像にしていくかを考える過程は楽しくもドキドキです。
横山さん関水さんという素敵なお2人が、バディとしてどのような化学反応を起こすのか、原作の見どころであるサスペンス・ファンタジー的面白さと、オリジナルで加わるさまざまな演出がどんな風に混ざり合っていくのか、制作陣すらも出来上がりがまだ想像できないからこそ、同じ気持ちで楽しみにしていただけたらうれしいです。
【写真】親友同士の本音トークも…息ぴったり！トリミングする相葉雅紀＆横山裕
本作は、講談社『good！アフタヌーン』連載中の漫画『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（原作：伊口紺氏／漫画：中村優児氏）の実写化。人と群れない一匹オオカミの刑事と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙していく、怒とうのバディサスペンス。
横山が演じる、生活安全課の巡査部長・磯貝史郎（いそがい・しろう）は、人と馴れ合うのを好まない、クールな一匹オオカミ。かつては刑事課のエースだったが、婚約者の川田梓が失踪し、猟奇殺人犯に殺害されたと確信したことで、行方不明者の情報を得るために生活安全課へ異動。以来、連続殺人事件の現場には必ず顔を出し、「梓を殺した犯人を見つけたら殺す」と刑事としての正義よりも復讐を優先させ、危険な橋を渡っている。
横山は幅広い役柄を務めてきた一方で、これまでに 『CONTROL〜犯罪心理捜査〜』（2011年）、『絶対零度』シリーズ（11年〜25年）、『ON 異常犯罪捜査官・藤堂比奈子』（16年）『約束 〜16年目の真実〜』（24年）、『元科捜研の主婦』（26年）の5作で刑事役を演じている。
関水が演じるのは、大切な人を殺した連続殺人鬼を見つけ出すため、あえて自分がターゲットになるよう仕向けてシリアルキラーを探す女性・黒井ヒナタ（くろい・ひなた）。黒井には、殺人犯に触れると、その人物がこれまでに“殺した人数”が数字として見えるという、奇妙で過酷な「第六感」が宿っている。本来、人当たりが良く、明るい性格だが、その特殊な力ゆえ、すぐには人を信用しない、つかみどころがないタイプ。
シリアルキラーの多くは、独自のこだわりや嗜好を持って犯行に及ぶ。ヒナタはその特性を逆手に取り、過去の失踪者たちの共通点を分析。彼らの理想のターゲットになりすますため、髪型やファッションを自在に変えて街に紛れ込む。ティッシュ配りのバイトから華やかな夜の女性まで、目的のためにくるくると姿を変えるヒナタの「七変化」も、本作の大きな見どころの一つとなる。
■主演・横山裕（磯貝史郎役）コメント
――原作・脚本を読んだ時の感想を教えてください。
横山：シンプルに、ストーリーがめちゃくちゃおもしろくて続きが気になりました。読み始めたらどんどん物語に引き込まれてしまって。とにかく話の筋がしっかりしているので、ぜひ原作も読んでいただきたいですね。ドラマ版は、オリジナルの結末を考えているようなので、僕も楽しみです。
――今回演じる磯貝史郎というキャラクターはどういった人物でしょうか。また、横山さんは刑事役が多い印象ですが、今回、どんな風に演じていきたいですか？
横山：確かに、刑事役をやらせていただくことも多くて、最近は、情報操作などを駆使してスマートに犯人を追い詰める役どころが多かったのですが、今回の磯貝はどちらかというと「昭和気質」で、足で稼ぐタイプの泥臭い人物。そういう部分も非常に魅力的で楽しみです。ただ、磯貝のトレードマークが「革ジャン」なんですよ……。夏の撮影なのでそこだけが心配ですが（笑）、全力で挑みたいと思います。
――バディを組む関水渚さんの印象、そして視聴者へメッセージをお願いします。
横山：関水さんはいつも笑顔でニコニコされているので、現場がすごく和みます。その笑顔に僕も助けられています。 原作のファンの方も多い作品ですし、ヒナタがどうやって犯人を見つけるのか、あの印象的なシーンがどう映像化されるのか、僕も一視聴者としてワクワクしています。出演者・スタッフ一丸となって良い作品をお届けしたいと思いますので、まずは第一話、見ていただけたらうれしいです！
■関水渚（黒井ヒナタ役）コメント
――原作・脚本を読んだ時の感想を教えてください。
関水：続きが気になって一気に読んでしまいました。ヒナタは、大切な人を奪われたという過去を抱えて生きているのですが、それを感じさせない明るさを持っている、とても魅力的なキャラクターです。演じるのが今から本当に楽しみです。
――本作の注目ポイントは？
関水：タイトル通り、シリアスなシーンもありながら、磯貝刑事とヒナタの凸凹感や、ユーモラスな場面まで緩急のある展開を楽しんでいただけると思います！ヒナタの猪突猛進なところと磯貝さんのカッコいいシーンがたくさんあるので注目していただきたいです。
――初共演となる横山裕さんの印象、そして視聴者へメッセージをお願いします。
関水：横山さんは…とにかくおもしろい方です！ずっとテレビで見ていた方なので、実は今も緊張しているのですが（笑）、現場を引っ張ってくださる心強い存在です。復讐というシリアスな目的を持ちつつも、楽しんでいただける要素が詰まった作品になると思います。チーム一丸となって頑張りますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします！
■原作・伊口紺氏コメント
伊口：「もし、人を殺したことのある人間がわかる少女がいたら――」
日常に潜む殺人鬼に、彼女だけが気づいてしまう。それはとてつもない恐怖であり、同時に抗いがたく惹き込まれてしまう世界でもあります。本作は、そんな発想から生まれました。
このたび実写化という素晴らしい機会をいただき、磯貝史郎を横山裕さんに演じていただけることになりました。磯貝は、冷静さと荒っぽさ、優しさと危うさを併せ持つ難しいキャラクターですが、横山さんならではの存在感によって、原作以上に魅力的な人物として躍動してくれると確信しております。
さらにヒナタ役を、まさにイメージそのものと言える関水渚さんに演じていただけることになり、夢のような気持ちです。“殺人数”が看破される瞬間のカタルシスが、映像としてどのように表現されるのか。そして、次々と現れる猟奇的なキラーたちが、どのような存在感を放つのか。原作者でありながら、一視聴者として、ドラマの幕が上がる瞬間を誰よりも楽しみにしております。
■漫画・中村優児氏コメント
中村：ドラマ化の打診をいただいた時から情報解禁まで誰にも話してはいけないということもあったので、ずっとワクワクしながら黙って漫画を描いていました。この度、漫画の読者の皆様やドラマ化にかかわってくれたすべての人々のおかげ様で無事にドラマが放送されることとなりました。感謝の気持ちでいっぱいです。
『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』は、「あなたの近くにも、もしかしたらシリアルキラーが潜んでいるかも知れない」、そんなお話です。ぜひ楽しんでみていただけると幸いです。
■プロデューサー・中林佳苗氏コメント
中林：「シリアルキラー」という非日常な言葉と、「待ち合わせ」という日常的な言葉の組み合わせが不思議で、シリアスなのかポップなのか一体どんな世界観なんだろう、と想像が広がるタイトルに惹かれ、原作を読み始めました。シリアルキラーが日常に潜む狂気、理解及ばぬものへの怖いもの見たさ、推理戦、心理戦、そして特異な能力…いろいろな要素があるからこそ、どんな世界観でどう映像にしていくかを考える過程は楽しくもドキドキです。
横山さん関水さんという素敵なお2人が、バディとしてどのような化学反応を起こすのか、原作の見どころであるサスペンス・ファンタジー的面白さと、オリジナルで加わるさまざまな演出がどんな風に混ざり合っていくのか、制作陣すらも出来上がりがまだ想像できないからこそ、同じ気持ちで楽しみにしていただけたらうれしいです。