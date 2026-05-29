SUPER EIGHT横山裕（45）がカンテレ・フジテレビ系新ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（7月1日開始、水曜午後11時）で主演を務めることが28日、分かった。

同系列では7月から水曜午後11時に全国ネット連続ドラマ枠「水ドラ★イレブン」を新設。第1弾として、ドラマタイトルと同名の人気漫画を実写化した作品を放送する。

人と群れない一匹オオカミの主人公の刑事・磯貝史郎を横山が演じる。殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ、関水渚（27）演じる黒井ヒナタとバディを組み、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼（シリアルキラー）と対峙する、怒涛のバディサスペンスとなる。

横山は同系列連ドラでは初主演となるが、刑事役は通算6回目のベテラン。音楽活動だけでなく、俳優として影のある役から狂気をはらんだ役まで繊細に演じ分け、唯一無二の存在感を放っている。

磯貝を演じるにあたり「最近は情報操作などを駆使してスマートに犯人を追い詰める役どころが多かった」といい、「今回はどちらかというと『昭和気質』で、足で稼ぐタイプの泥臭い人物。そういう部分も非常に魅力的で楽しみです」と新たな一面の開花を予感させた。

また、同作は漫画版が連載中のためドラマ版ならではの結末を用意するという。「（脚本を）読み始めたらどんどん物語に引き込まれてしまって。オリジナルの結末を考えているようなので、僕も楽しみです」と期待を込めた。

関水も「磯貝刑事とヒナタの凸凹感や、ユーモラスな場面まで緩急のある展開を楽しんでいただけると思います！」とワクワク感そのままにコメント。「チーム一丸となって頑張りますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします」とアピールした。