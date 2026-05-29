柏木由紀が自身のYouTubeに「【密着】AKB3期生コンサートの裏側全て見せます！」を更新。4月に行われたAKB3期生によるコンサートの様子を公開した。

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動画は朝9時の会場入りからスタート。控室で柏木がカメラに挨拶しようとすると、「ゆきりんのYouTubeー！」とはしゃぐ3期生たち。朝から賑やかな控室の中で衣装チェックまで済ませ、昼公演のリハーサルへ。早くも感極まる仲川遥香の姿に、柏木は「早いって！」と言いながら大笑い。客席に降りて歌うシーンでも、カメラに向かって笑顔でパフォーマンスを披露し、終始楽しそうな雰囲気でリハーサルを終えた。

メイクを施し制服に着替えた3期生は、本番前の円陣で声を合わせてステージへ。ライブは「初日」からスタートし、ミニスカ衣装での「口移しのチョコレート」、赤い衣装での「リオの革命」「タンポポの決心」などを披露。大盛況で昼公演を終えた。

続いて、柏木は夜公演前のヘアメイク中に「『涙の湘南』は高校1年生（約17年）ぶりに着た衣装」と見どころを紹介。さらに夜公演には1期生の平嶋夏海も駆けつけた。ライブが始まると、柏木は懐かしいキャッチフレーズで自己紹介し、注目の約17年ぶりの衣装を着た「涙の湘南」も披露。その後も「純情主義」「背中から抱きしめて」「Two years later」「白いTシャツ」などを届け、MCでは仲川が「おわりたくない」と号泣。メンバーは笑いながらも「またやろうね」と約束した。

そして「まだまだ終わりません！」と平嶋をステージに呼び込んで披露したのは、この場にはいない3期生の渡辺麻友がセンターを務めた渡り廊下走り隊の楽曲「完璧ぐ～のね」。イントロが流れると会場は大きな歓声に包まれた。

ライブ後、柏木は「本当に同期最高って感じで、私やっぱり、AKBの中で先輩後輩いっぱいの中でやってきたので、やっぱり同期といると、気兼ねなく楽しくやれるなと思いました」とコメント。最後は、3期生が集合し「またみんなで集まれたらなと思います！」と挨拶して動画は終了した。

この動画にファンからは、「ガラスの衣装懐かしすぎ～～」「ずっと可愛い」「17年ぶりに着た衣装をそのまま着れるの凄すぎないか！？」「こんな同窓会最高すぎる」「最後にまゆゆセンター曲出してるの感動」などのコメントが寄せられている。

（文＝本 手）