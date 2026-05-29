『第79回カンヌ国際映画祭』のフォトコールで見せた、Snow Man 宮舘涼太のパフォーマンスが話題を呼んでいる。その様子は公式YouTubeにも公開されており、出演映画『黒牢城』の一員として参加した宮舘。自身のソロ撮影になると、登場するなりターンを披露。その後もサービス精神旺盛な姿を見せた。現地報道陣も歓声や「舘様ー！」と声を上げ、宮舘の一挙手一投足が場の空気を作り上げていったことがよくわかる。世界的な映画祭という大舞台で注目を集めた今回の出来事だが、振り返れば宮舘はこれまでもさまざまな場面で“見つかってきた”存在なのだ。音楽番組、バラエティ、ライブパフォーマンスとジャンルを問わず鮮烈な印象を残してきた彼は、なぜこれほど人の目を引くのだろうか。

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その理由の一つとしてまず挙げられるのは、「徹底してブレない世界観」だ。今回のフォトコールで見せた振る舞いは、カメラマンからのリクエストや共演者たちの盛り上げを受けて生まれたものだという。求められた役割へ瞬時に応えながらも、そこにしっかり“宮舘涼太らしさ”を乗せていく対応力はさすがの一言だ。加えて、彼はどんな場所でもキャラクターを崩さない。どんな場でも自身のスタイルを貫き通す揺るぎなさが、“宮舘＝ロイヤル”という印象を築き上げ、唯一無二の個性へと繋がっている。

さらに、宮舘はどんな瞬間でも全力だ。印象的だったのは、2025年8月28日に出演した韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）での「カリスマックス」のパフォーマンスだ。番組公式YouTubeには各メンバーにフォーカスしたチッケム動画（Fan Cam／一人のメンバーだけにフォーカスした映像）が公開されているが、宮舘の動画は336万回再生を突破（5月28日時点）。グループ内でも頭一つ抜きん出た数字を記録し、大きな注目を集めていた。その動画を見ると、歌い出しや〈No.1〉といった自身のパートでしっかり存在感を放っているのはもちろん、後方へ下がり、メンバーと立ち位置が重なる場面でも一切気を抜いていない。表情管理はもちろん、ダンスも最後まで全力で踊りきり、時折歌詞を口ずさむ姿も映し出されていた。常に“Snow Manの宮舘涼太”であり続けるその姿勢に惹きつけられた人も多かったはずだ。そして、全力でありながらも宮舘らしいエレガントさが共存していることも特筆したい。力強く踊っていてもどこか所作が美しく、品が感じられる。その独特な空気感は、一朝一夕で作られるものではない。

また、バラエティ番組で見せる立ち回りも、宮舘が注目される理由の一つだろう。4月27日放送の『テレビ×ミセス』（TBS系）では、中島健人、M!LK・塩崎大智らとともに巨大ジェンガに挑戦。宮舘はゲーム開始前、「僕らは（ジェンガを）倒しません」と宣言すると、「（倒れそうになったら）そっとこう……」とジェンガを抱きかかえるジェスチャーを披露していた。それを見た共演者からはツッコミが飛び、スタジオは大盛り上がり。さらにゲーム終盤、進行の陣内智則から「倒れたらどうする？」と振られると、宮舘は即座に「こうします」と再び抱きかかえるジェスチャーをして見せる。冒頭のくだりをフリとして成立させ、終盤で回収する。この一連の流れを自然にやってのけるあたりに、宮舘のエンターテイナーとしての勘の良さが表れている。しかも、本人はいたって真面目にやっているからこそ面白い。それもまた多くの人を惹きつける理由だと思う。

真摯かつ全力で仕事に向き合い、場面ごとに確かな爪痕を残してきた宮舘。国内外を問わず“見つかる”機会が増えているのも、決して偶然ではないはずだ。どんな場所でも期待に応え、自分のキャラクターを成立させるエンタメ精神があるからこそ、私たちは思わず彼に目を奪われるのだ。ちなみに、5月29日には『徹子の部屋』（テレビ朝日系）への出演も控えている。黒柳徹子とのトークの中で、宮舘はどんなロイヤルな姿を見せるのだろうか。また新たに彼の魅力に気づく視聴者が現れそうだ。

（文＝高橋梓）