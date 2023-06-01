トヨタ斬新「3列シート“本格4WD”ミニバン」に反響殺到！

近年、休日のレジャーやアウトドア活動の多様化に伴い、クルマに求められる機能も大きく変化しています。

「多人数が快適に乗車できるミニバンの利便性は不可欠だが、未舗装路や自然のなかで映えるSUVの力強いデザインも捨てがたい――」

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「“本格4WD”ミニバン」です！（24枚）

そのような魅力を併せ持つモデルへの関心が高まったことで、トヨタグループでミニバンや商用車の開発・生産を担うトヨタ車体は「ジャパンモビリティショー2023」において、新たなコンセプトカー「クロスバンギア」を発表したのです。

このモデルは、乗用ミニバンが持つ大容量の室内空間と、SUVのアクティブな外観スタイルを掛け合わせた新ジャンルの車両として企画されました。

ボディの形状は全体的に四角く箱型で、車両の四隅をしっかりと角張らせることで、室内の空間効率を極限まで高めています。

エクステリアには、傷を気にせず使える未塗装の樹脂パーツを模したバンパーやフェンダーアーチ、そしてルーフキャリアなどを装備しており、アウトドアシーンでの使用を想定したタフな装いが特徴的。

しかし、最も注目すべき機構は車体の側面にあります。

助手席側のフロントドアと後席のリアスライドドアを開けると、そこにはフロントとリアを隔てるセンターピラー（Bピラー）が存在しない、非常に大きな開口部が現れます。

このピラーレス構造により、かさばるキャンプ用品や自転車などの大きな荷物を側面から容易に積み下ろしすることが可能となっています。

インテリアは、単なる移動空間ではなく、目的地でくつろぐためのリビングルームのような設計を採用。

車内は3列シート仕様となっており、助手席を後ろ向きに回転させたり、2列目シートを折りたたんでテーブルとして活用したりすることで、乗員同士が対面して食事や会話を楽しめる空間へと変化します。

また、シートをフルフラットに展開すれば、大人でも足を伸ばして横になれる車中泊に対応したベッドスペースを作り出すこともでき、ユーザーの用途に応じた多彩なシートアレンジが用意されています。

このようなクロスバンギアに対し、SNSなどインターネット上の自動車愛好家やアウトドアユーザーからは、市販化を待ち望むコメントが多数寄せられています。

「これこそ俺がずっと求めていた究極のレジャー車だ」「SUVの無骨なカッコよさとミニバンの便利さが融合していてマジで最高！」といった、同車のコンセプトを支持する声や、「Bピラーレスの大開口ドアで解放感スゴそう」「今すぐこのままの仕様で売ってください！」など、革新的なドア構造に魅力を感じたという意見が多く見受けられます。

さらに、「内装のシートアレンジがいいね」「完全に動くリビングじゃん！」「これ一台あれば週末のキャンプや車中泊が何倍も楽しくなる」「絶対に市販化してほしい！」といったように、実用性と遊び心を兼ね備えた室内空間を求めるユーザーがあふれています。

現時点ではクロスバンギアはコンセプトカーという位置づけですが、現代のユーザーが抱える広い室内と力強いスタイルという相反する要望に対して、一つの具体的な解答を示した重要なモデルだと言えます。

ライフスタイルの変化に合わせた新しいクルマの形として、今後の展開が注目される一台です。