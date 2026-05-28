が４勝目へ２９日の日本ハム戦に先発「相手の有利カウントにさせず自分優位に持っていく」

巨人・井上温大投手（２５）が４勝目を懸け、２９日の日本ハム戦（エスコン）に先発する。本塁打数１２球団ダントツの超重量打線との対決へ「ストライクを先行すること。相手の有利カウントにさせず、自分優位に持っていくことが大切」と表情を引き締めた。

前回２２日の阪神戦（東京Ｄ）は４回を投げて自己ワーストタイ７失点ＫＯ。杉内投手チーフコーチからはマウンドでの振る舞い含めて改善を促された。「もっと打者に向かっていく姿勢、アウトを取りにいく貪欲さを」と７年目左腕。３週連続カード頭を託されたことを意気に感じ、強気な投球でチームを乗せていく。

昨年の交流戦では、新庄ハム相手に５回４失点３被弾で黒星を喫した。２年越しにリベンジの機会が巡ってきた。中６日に万全を期し、登板前日は本拠地で最終調整。ＤＨ制もあるだけに、１イニングでも長くマウンドに立ち続けたい。「悪いイメージは気にしない。考えすぎて力んでしまっても仕方がないので。全部、大切な試合。気負うとかは全くない」。ここまで７試合に先発して３勝４敗、防御率３・０２。まずは北海道で自身の借金を完済する。