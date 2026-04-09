◆ファーム・リーグ 巨人６―３ヤクルト（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の育成・花田侑樹投手（２２）が２８日、公式戦初勝利を挙げた。ファーム・リーグのヤクルト戦（Ｇタウン）に先発し、初回から自己最速タイの１５０キロを計測。粘り強く投げ抜き、５回３安打２失点（自責０）でマウンドを降りた。「とにかく勝ちたいと思ってマウンドに上がった。バッター集中で、一つずつアウトを取ることを意識した結果」と汗を拭った。

広島新庄から２１年ドラフト７位で入団し、２２年１１月に右肘関節のクリーニング手術を受け２３年から育成契約。同年１０月には右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた。今季公式戦初登板で５回２安打１失点と結果を残した８日の同・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）に続く好投。「けがも治って投げ込みもできているし、下半身のドリルもできている。そこが生きているのかな」と手応えを得ている。

今季はここまで４選手が育成から支配下昇格を勝ち取り、残る枠は４。「カウントを悪くすると打たれてしまうし、初回に１５０が出たけど、そこから球速が落ちてきた。アベレージのスピードも上げていきたい」。支配下返り咲きへ、さらなるアピールを続ける。（加藤 翔平）