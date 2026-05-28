◆米大リーグ ホワイトソックス６―２ツインズ（２８日、米イリノイ州シカゴ＝レイトフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・ツインズ戦に「２番・一塁」で先発出場。メジャー移籍後２度目の４試合連発は逃したが、２打数１安打１打点２四球でチームの連勝に貢献した。

空振り三振、四球と２打席ノーヒットで迎えた５点リードの４回１死二塁の第３打席だった。右腕モリスの投じたスライダーをすくい上げた。見逃せばボール球だったが、打球は遊撃と左翼の間にポトリ。ラッキーな遊撃適時二塁打で４試合連続打点とし、４１打点は現時点でアランダ（レイズ）と並んでリーグトップに浮上した。前日まで３試合連続本塁打としていた村上は、２０本塁打もアルバレス（アストロズ）と並んでリーグ１位となっている。

７回先頭の第４打席では、昨季までドジャース在籍でワールドシリーズ連覇に貢献した左腕バンダから四球を選んで出塁した。

２７日（同２８日）の同戦では２０発にリーグ一番乗りした村上。現地メディアによると、５月終了時までにルーキー（新人王資格を持つ選手）が２０本に到達したのは初めてだった。