ミズノ、パリのLVMH特別展に和紙を用いた「ウエーブプロフェシーモック」を出展

「ミズノ（MIZUNO）」が、LVMH メティエ ダールがパリのショールーム「La Main （The Hand）」で開かれている展示「WASHI 〜 the art of crafting paper, where tradition unlocks innovation」に、和紙を用いた特別仕様の「ウエーブプロフェシーモック（WAVE PROPHECY MOC）」を出展した。

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同展は、LVMH メティエ ダールが企画する日本のクラフトマンシップに焦点を当てた特別展。今回のテーマである「和紙」は1000年以上にわたり日本文化を支えてきた素材であり、近年は異素材やデジタル技術との融合により、ファッションやインテリア、パッケージング、建築といった多様なフィールドで次世代素材として注目を集めている。

ミズノが公開した特別仕様の「ウエーブプロフェシーモック」は、LVMH メティエ ダールが掲げる「卓越した職人技の継承と発展」というヴィジョンに沿って製作。独自のソール構造「インフィニティウエーブ（INFINITY WAVE）」やモダンなデザイン性を備える同シューズに和紙を組み込み、スポーツテクノロジーとクラフトマンシップを融合させた。

◾️LVMH メティエ ダール 特別展「WASHI 〜 the art of crafting paper, where tradition unlocks innovation」

開催期間：2026年5月28日（木）〜6月3日（水）

※一般公開は5月30日（土）のみ、5月31日（日）は休館

会場：LVMH メティエ ダール ショールーム「La Main （The Hand）」

住所：69 Rue Réaumur, Paris 75002

時間：10:00〜17:00

※5月30日（土）は11:00〜17:00

入場料：無料



