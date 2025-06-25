【頂きへの道しるべ】3大会ぶり5度目の優勝を目指すドイツ代表にサプライズ選出があった。24年8月に代表引退を表明していた40歳GKノイアーが、約2年ぶりに電撃復帰を果たした。

10年から5大会連続の選出でいずれも正GKとして君臨し、14年の優勝に貢献した。通算19試合で7完封。GK個人記録でフランス・ロリスが持つ出場20試合にあと1と迫る。今回の起用法は不透明ながら、正守護神となればイングランド・シルトンとフランス・バルテズの完封10試合に届く可能性もある。

実績のあるGKでは、出場4大会目で通算15試合7完封のベルギー代表クルトワも健在だ。大会歴代最強GKの称号に近づけるのは果たしてどちらか。

GKが主役になる展開に、PK戦がある。22年は決勝トーナメント16試合のうち過去最多の5試合がPK戦決着。上位進出には避けて通れない道だ。優勝したアルゼンチンと3位クロアチアがともに2勝しており、それぞれGKとして活躍したE・マルティネスとリバコビッチは今大会も正守護神が濃厚。PK戦であと1勝を積み上げれば、通算3勝で個人単独最多になる。

日本は10年と22年の決勝T1回戦で、ともにPK戦を落とした。どちらもGKによるセーブはなし。正GKとして期待される鈴木彩が壁を破れるか。（記録課・矢吹 大祐）