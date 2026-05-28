東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持していたとして、警視庁は２８日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）を逮捕した。事件を受けて日本協会は、この日の今季始動会見と公開練習を急きょ中止し、都内で説明会を開いた。同日付で佐藤容疑者の日本代表登録を抹消。南部正司技術委員長（５８）らが謝罪し、大麻が強化施設の味の素ナショナルトレーニングセンター（東京・北区）に持ち込まれた可能性を示唆した。日本代表は６月１０日開幕のネーションズ・リーグ（大阪ほか）に予定通り出場する。

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代表活動期間に選手が逮捕される異例の事態となった。２５日の代表チーム合流後、佐藤容疑者が拠点にしていたのは、バレーボール以外も約２０競技のトップアスリートが強化拠点とする都内のＮＴＣだ。南部技術委員長は説明会で、同容疑者が所持した疑いの大麻がＮＴＣに持ち込まれた可能性を否定せず。「（代表合宿で）ＮＴＣに入ってから、（パチンコ店へ）外出しているので、（ＮＴＣに大麻が）持ち込まれたと推測している」とした。

ＮＴＣは国が管轄するスポーツの強化施設で、日の丸を背負う代表選手としてあるまじき行為。また、同施設を強化拠点にしない競技のトップ選手もトレーニングに使用する。スポーツ界全体に波紋が広がる可能性もある。バレーボール男子日本代表は昨季からメンタルトレーナーをつけたが、精神面のケアも含めて選手と向き合い、再発防止を徹底する必要がある。（バレーボール担当・宮下 京香）