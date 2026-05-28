『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、2026年4月19日に富士スピードウェイP7で開催された「RAYS FAN MEETING 2026」。RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まる特別なファンミーティングで、会場には800台を超えるレイズ装着車が集結しました。

同じRAYSホイールでも、車種やボディカラー、サイズ選び、ツラの出し方によって印象はまったく変わります。会場には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、さまざまなジャンルのクルマが並び、それぞれのオーナーが自分らしいスタイルで愛車を仕上げていました。

今回は、その中から［D］さんの［デリカD:5］を紹介しましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Dさん

年齢：30代

車両名：三菱 デリカD:5

装着ホイール：TEAM DAYTONA / FDX F7

車歴：オッティ、プリウス、デリカ

主な使用シーン：通勤、街乗り、高速移動

※本記事は、イベント会場でご協力いただいたアンケート内容をもとに、編集部で読みやすく再構成しています。

RAYSのホイール〝FDX-F7〟を選んだ理由は？

「デザインが気に入ったことが、まず大きな理由です。デリカD:5に似合うホイールを探していた中で、このホイールならクルマの雰囲気にしっかり合うと思いました。RAYSというブランドへの信頼感もありますし、デリカらしいタフな印象を足元から引き出せるところも魅力でした」

装着して特に気に入っているポイントは？

「デザインの満足度が高いところが気に入っています。ホイールを変えたことで、クルマ全体の雰囲気も良くなりました。デリカD:5のキャラクターに合っていて、車種との相性もいいと感じています。足元が変わるだけで、街乗りでもアウトドアでも似合う雰囲気になったと思います」

ホイールを変えて、愛車の印象はどう変わった？

「見た目の印象はかなり変わりました。ホイールを変えたことで、クルマとの一体感も増したように感じます。写真映えするようになったのも嬉しい変化です。デリカD:5らしい存在感がより強くなって、出かけるときの気分も上がるようになりました」

いちばん大きかった変化をひと言で言うと？

ノーマルとの差別化

このホイールは、どんな人におすすめ？

「愛車の雰囲気を変えたい人におすすめしたいです。デリカD:5のように個性のあるクルマでも、ホイールを変えることでさらに自分らしい雰囲気に仕上げられると思います。長く使える良いホイールを探している人にも合うと思いますし、ノーマルとは違うスタイルを楽しみたい人にもぴったりだと思います」

次に気になるRAYSホイール、今後やってみたいカスタムは？

「今後はリフトアップをしてみたいです。ホイールで足元の雰囲気が変わったので、次は車高にも手を入れて、デリカD:5らしいアウトドア感や迫力をさらに高めていきたいです」

レイズファンミーティングは、RAYSを愛するオーナーが集まる特別な場

今回取材を行った「RAYS FAN MEETING 2026」は、RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まるファンミーティングです。参加にはRAYSブランドのホイール装着車であることに加え、RAYS FAN CLUBのメンバーであることが条件です。

会場となった富士スピードウェイP7には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、ジャンルを問わず多くのレイズ装着車が集結。同じブランドのホイールでも、車種やサイズ、カラー、車高、ボディメイクの違いによって見え方はさまざま。会場を歩いているだけでも、ホイールカスタムの奥深さを感じられます。

また、オーナー同士が久しぶりの再会を楽しんだり、レイズのグッズを手にしたり、メーカーのスタッフに直接相談したりできるのも、このイベントならではの魅力。単にクルマを並べるだけのイベントではなく、RAYSというブランドをきっかけに、オーナー同士がつながる場になっていました。

ホイールは、クルマの印象を大きく左右するパーツ。だからこそ、どのブランドを選び、どのモデルを履かせるのかには、オーナーのこだわりが表れます。今回紹介した［D］さんの［デリカD:5］も、そのこだわりが足元からしっかり伝わってくる1台でした。