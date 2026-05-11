サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表が２８日、千葉市内で練習した。２月に手術を受けた主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が合流した。オランダ１部リーグ得点王のＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝も意気込みを語った。２７日の休養日を挟んで練習を再開し、１６選手がパス回しやミニゲームなどを行った。

日本人初のオランダリーグ得点王にも輝いた上田は自信と風格を引っさげ、Ｗ杯へ挑む。前回カタール大会に続く代表入りとなったが「４年前はギリギリ呼んでもらえた。４年前と比べると立場も違うし、選手としてのクオリティーも価値も全く違う」とキッパリ。日本のエースとして臨む２度目の夢舞台へ「自分が成長を実感できるのが日本代表だし、日本を勝たせなきゃいけない」と自負を込めた。

くしくもＷ杯の初戦の相手は勝手知ったるオランダ。「今のオランダ代表は普段（自国リーグで）プレーしている選手が多いわけではない」と冷静に前置きしつつ「初戦という意味では、個人的にもチームでも重要な試合になることは間違いない。モチベーションは高い」と発奮した。