◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）

グラブで口を覆い、フラストレーションをはき出した。田中将が先発で５回５安打３失点。勝利投手の権利を持って降板したが、求める結果とは程遠く「やっぱり５回。２アウトからつながれて、もったいなかった。そこで台なしになった。後ろの投手にしんどい場面でバトンを渡すことになってしまった」と猛烈に悔しがった。直後の６回に中継ぎが逆転を許し、日米２０４勝目が消滅した。

開幕から２か月、今季８戦目で本拠地初登板。「声援がありがたかった」と４回まで被安打は栗原のソロのみ。今季最遅９０キロのスローカーブや１４０キロ台中盤のカットボールも武器に５三振を奪った。悔やんだのはその後だ。４回無死二塁の打席で送りバント失敗。頭部付近への危険な投球に感情的になるシーンもあった。

追加点を奪えず迎えた５回に適時打、移籍後初めて与えた押し出し四球で２失点。２死一塁から投手のスチュワートに来日初安打でつながれたことが痛恨だった。一挙４安打１四球とつかまり６回へ続投できず。「向こうも対応には苦労していた。欲を言えば５回、何とかすんなり行ければ」と橋上監督代行。右腕も「課題は練習していくしかない」。自身３年ぶりのシーズン４勝は持ち越しとなった。（堀内 啓太）