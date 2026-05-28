◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）

巨人はソフトバンクに逆転負けを喫し、交流戦開幕カードは２年連続負け越し発進となった。先発した田中将大投手（３７）は５回５安打３失点、５奪三振の粘投も、１点リードの６回から救援陣に託したが、外野陣の連係ミスから逆転を許した。橋上秀樹監督代行（６０）体制で初の連勝も逃したが、一時勝ち越しとなった３回の攻撃や、１軍デビューを果たしたティマの強烈打球など収穫もあった。貯金は１となったが、２９日からの日本ハム３連戦で４カードぶりの勝ち越しを目指す。

【橋上監督代行に聞く】

―田中将は５回３失点。投手のスチュアートに安打を許したのが響いたか。

「非常に丁寧に投げていた。投手もバットを持っていますからバットに当たれば、いないところに飛べば安打になっちゃうので。あそこはちょっともったいなかった」

―田中将は打席で闘志を見せる場面も。

「９人制で投手が打席に立つ以上は投手の打席の中でのバントの必要性が多少あるとは思うけども、そういったものが投球の方に影響が出ないような方法はいろいろ考えていかないといけない」

―前日に続き序盤、攻撃が機能していた。

「先制されましたけどすぐ追いつきましたし、その後もいい具合につながって、いい形では勝ち越せましたけどね」