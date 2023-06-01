ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
＊米PCE価格指数（4月）23:00
結果 0.4％
予想 0.5％ 前回 0.7％（前月比）
結果 3.8％
予想 3.8％ 前回 3.5％（前年比）
結果 0.2％
予想 0.3％ 前回 0.3％（コア・前月比）
結果 3.3％
予想 3.3％ 前回 3.2％（コア・前年比）
＊個人所得（4月）23:00
結果 0.0％
予想 0.4％ 前回 0.5％（0.6％から修正）（前月比）
＊個人支出（4月）23:00
結果 0.5％
予想 0.5％ 前回 1.0％（0.9％から修正）（前月比）
＊米新規失業保険申請件数（5月23日週）21:30
結果 21.5万人
予想 21.1万人 前回 21.0万人（20.9万人から修正）
＊米GDP改定値（第1四半期）（前期比年率）21:30
結果 1.6％
予想 2.0％ 速報 2.0％
＊個人消費
結果 1.4％
予想 1.6％ 速報 1.6％
＊GDP価格指数
結果 3.5％
予想 3.6％ 速報 3.6％
＊PCEコア価格指数
結果 4.4％
予想 4.3％ 速報 4.3％
＊米耐久財受注（4月速報値） 21:30
結果 7.9％
予想 4.0％ 前回 1.3％（0.8％から修正）（前月比）
結果 1.1％
予想 0.5％ 前回 1.1％（0.9％から修正）（除輸送・前月比）
＊米新築住宅販売件数（年率）（4月）23:00
結果 62.2万件
予想 66.0万件 前回 66.3万件（68.2万件から修正）
【カナダ】
＊経常収支（2026年 第1四半期）21:30
結果 -71.8億カナダドル
予想 -25.0億カナダドル 前回 -10.1億カナダドル（-7.1億カナダドルから修正）
【発言・ニュース】
＊米７年債入札結果
最高落札利回り 4.290％（WI：4.291％）
応札倍率 2.52倍（前回：2.51倍）
＊米・イラン、停戦延長と核交渉開始で合意
米・イラン両国が６０日間の停戦延長と核開発を巡る交渉開始で合意した。アクシオスが米政府関係者の話として伝えた。合意文書にはホルムズ海峡の無制限航行や、イランによる機雷除去が明記される見通しだという。今後はトランプ大統領の正式承認に加え、イラン側が求める２４０億ドルの凍結資産解除の規模や速度、さらに米国内の強硬派からの圧力への対応など、制裁緩和を巡る条件調整が焦点となる。
＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁
・イラン紛争によるインフレへの影響は数カ月以内にピークを迎える可能性。
・ＡＩへの投資がなければ、米国の需要は弱まる。
・米国の労働市場の基調はかなり堅調。
・ＡＩによる長期的な構造的失業は生じないと見ている。
＊ムサレム・セントルイス連銀総裁
・ＡＩに依存して、現在の高インフレ問題が自然解決するとの期待は危険。
・ＡＩの効果には楽観的。
・ただ、ＡＩが実際にインフレ抑制に繋がる証拠がなければ追加利上げ必要。
＊米PCE価格指数（4月）23:00
結果 0.4％
予想 0.5％ 前回 0.7％（前月比）
結果 3.8％
予想 3.8％ 前回 3.5％（前年比）
結果 0.2％
予想 0.3％ 前回 0.3％（コア・前月比）
結果 3.3％
予想 3.3％ 前回 3.2％（コア・前年比）
＊個人所得（4月）23:00
結果 0.0％
予想 0.4％ 前回 0.5％（0.6％から修正）（前月比）
＊個人支出（4月）23:00
結果 0.5％
予想 0.5％ 前回 1.0％（0.9％から修正）（前月比）
＊米新規失業保険申請件数（5月23日週）21:30
結果 21.5万人
予想 21.1万人 前回 21.0万人（20.9万人から修正）
＊米GDP改定値（第1四半期）（前期比年率）21:30
結果 1.6％
予想 2.0％ 速報 2.0％
＊個人消費
結果 1.4％
予想 1.6％ 速報 1.6％
＊GDP価格指数
結果 3.5％
予想 3.6％ 速報 3.6％
＊PCEコア価格指数
結果 4.4％
予想 4.3％ 速報 4.3％
＊米耐久財受注（4月速報値） 21:30
結果 7.9％
予想 4.0％ 前回 1.3％（0.8％から修正）（前月比）
結果 1.1％
予想 0.5％ 前回 1.1％（0.9％から修正）（除輸送・前月比）
＊米新築住宅販売件数（年率）（4月）23:00
結果 62.2万件
予想 66.0万件 前回 66.3万件（68.2万件から修正）
【カナダ】
＊経常収支（2026年 第1四半期）21:30
結果 -71.8億カナダドル
予想 -25.0億カナダドル 前回 -10.1億カナダドル（-7.1億カナダドルから修正）
【発言・ニュース】
＊米７年債入札結果
最高落札利回り 4.290％（WI：4.291％）
応札倍率 2.52倍（前回：2.51倍）
＊米・イラン、停戦延長と核交渉開始で合意
米・イラン両国が６０日間の停戦延長と核開発を巡る交渉開始で合意した。アクシオスが米政府関係者の話として伝えた。合意文書にはホルムズ海峡の無制限航行や、イランによる機雷除去が明記される見通しだという。今後はトランプ大統領の正式承認に加え、イラン側が求める２４０億ドルの凍結資産解除の規模や速度、さらに米国内の強硬派からの圧力への対応など、制裁緩和を巡る条件調整が焦点となる。
＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁
・イラン紛争によるインフレへの影響は数カ月以内にピークを迎える可能性。
・ＡＩへの投資がなければ、米国の需要は弱まる。
・米国の労働市場の基調はかなり堅調。
・ＡＩによる長期的な構造的失業は生じないと見ている。
＊ムサレム・セントルイス連銀総裁
・ＡＩに依存して、現在の高インフレ問題が自然解決するとの期待は危険。
・ＡＩの効果には楽観的。
・ただ、ＡＩが実際にインフレ抑制に繋がる証拠がなければ追加利上げ必要。