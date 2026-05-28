◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）

内角低めの剛球を、坂本は技ではじき返した。鋭いライナーが左翼線に弾んだ。０―０の初回２死。体を沈み込ませて、相手先発・スチュワートの１５３キロ直球を体の前で捉えた。今季６２打席目で、待望の初二塁打。「良かったです」。ＮＰＢ２位の通算二塁打を４７０に伸ばし、歴代最多の立浪和義まで残り１７に迫った。さらに交流戦は通算６９二塁打となり、今江年晶（楽天）に並び歴代最多に浮上した。

２試合連続の３番起用。３回１死二塁では９球粘って四球を選び、一挙３得点の猛攻につなげた。４月２４、２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来、１か月ぶりとなる２日連続のスタメン出場できっちり仕事を果たした。

前日２８日ソフトバンク戦（東京Ｄ）の３回はアルメンタの高め１５３キロ直球を中前へ。２日連続で１５０キロ台中盤を捉えている。

試合日の調整に変化を加えた。全体練習前のウェートトレーニングで体を温めてから臨んでいたが「ハリを残さないまま練習に入ったほうがいい」と判断。開幕直前からウェートトレのタイミングを試合後に変更した。「去年まではそこまで重量をやっていなかったけど、春のキャンプからスクワットだったり重い重量をやるようになった」と岩垣トレーナー。２０年目を迎えた体と対話しながら進化を続けている。

守備では４―２の５回２死満塁、田中将が押し出し四球を与えると、すかさずマウンドに歩み寄って声をかけた。「与えられたところで勝てるように１試合、１試合やっていきます。頑張ります」。唯一無二の存在感と経験値でチームを支えている。（内田 拓希）