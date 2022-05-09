◇交流戦 オリックス1─3DeNA（2026年5月28日 横浜）

オリックス・吉田は悔しさを押し殺し、言葉を紡いだ。「この前の試合から同じようなミスをしている。打たれているのも変化球ばかりですし」。1点リードの7回から登板も、1死一、二塁で代打・京田にフルカウントからスライダーを拾われ、右翼へ逆転3ランを献上。カナリオにチェンジアップを捉えられて決勝2ランを浴びた24日の西武戦に続いて、今季2敗目を喫した。

前日は1点リードの6回に登板し、3者連続奪三振。右肘のトミー・ジョン手術から復帰後、この日が1軍では初めて2日連続での登板だった。前日は直球を決め球に3球三振を奪った先頭・石上に対し、この日も2球で追い込みながらも3球目のフォークを左中間へはじき返され、二塁打とされたのが痛恨の被弾につながった。

「その投げミスが全てだったと思います。選択肢が増えている分、頭の整理はしたい」。西武が勝ったため、1日で首位陥落。岸田監督の「次に切り替えてやってもらうしかないんで」という言葉が、全てを物語っていた。 （阪井 日向）