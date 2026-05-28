◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）

巨人はソフトバンクに逆転負けを喫し、交流戦開幕カードは２年連続負け越し発進となった。先発した田中将大投手（３７）は５回５安打３失点、５奪三振の粘投も、１点リードの６回から救援陣に託したが、外野陣の連係ミスから逆転を許した。

巨人はソフトバンク戦に●○●の負け越し。ソフトバンク３連戦に負け越しは、２２年●●○以来４年ぶりだ。

この日は田中将が１本、中川が２本のチームは３被本塁打。被本塁打３本は今季最多で、４月２８日広島戦、２６、２８日のソフトバンク戦の３度。この３連戦で３、０、３本と２度も３被弾した。交流戦の同一カード３連戦（２連戦）で、２度も３発以上を食らったのは、０８年５月２３、２４日西武２連戦で４、３本、２１年５月２８〜３０日ソフトバンク３連戦で４、５、０本で、今回が３度目。２度がこのカードで喫したものだ。

ソフトバンクに４年ぶり負け越しだが、通算対戦成績は３１勝４５敗１分け。ロッテ戦の４０敗（３１勝３分け）を上回り、交流戦の最多敗戦チーム。今年は一発攻勢に屈してしまった。（福山 智紀）