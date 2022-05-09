◇交流戦 広島3─6ロッテ（2026年5月28日 マツダスタジアム）

売り出し中の広島・名原典彦外野手（25）がまた打った。28日のロッテ戦で6回に左前へ運ぶと、7回にも泥くさく三塁内野安打をマーク。連続でスタメン出場した6試合のうち、5試合でマルチ安打を放つ充実ぶりだ。敗戦の中での数少ない光明。試合は追い上げ実らず3―6で敗れ、2014年以来12年ぶりの交流戦開幕3連敗、今季最多タイの借金9となった。

まさに気合と根性だった。3点を追う最終9回、2死二塁に大盛を置き、遊ゴロの名原は一塁へ猛然とヘッドスライディング。だが、間一髪のプレーはアウトと判定され、新井監督がリクエスト要求しても覆らなかった。無念の終戦だった。

「気付いたら地面が目の前。あそこはケガしてでもセーフになりたかった。出れば次はキク（菊池）さんなんで。キクさんならどうにかしてくれる。回したかったけど、僕に力がなかったです」

試合に出れば安打を量産する。3点を追う6回1死から、甘く入ったスプリットを左前へ運んでチャンスメークすると、1点差に迫った7回には、なおも1死一、二塁でボテボテの三塁内野安打を放ってつないだ。気合と根性だけじゃない。何かを持っている。

「必死にやっていたんで（2安打の球種は）あまり覚えていないです。充実感はありますけど、勝てないのはやっぱり悔しい。充実感よりもやっぱり…」

呪文のように唱え、モットーに掲げる「気合と根性」。晴れて支配下契約を結び、1軍昇格を果たした21日、あいさつに出向いた際に新井監督から“おまえ（の武器）は気合と根性だ”と声を掛けられ、視界が開けたという。

「打撃は形じゃないと、2軍にいた時も思っていましたけど、どこか曖昧で…。監督に言ってもらえたことで明確になり、それからずっと言っています」

ファームでプレーする全選手の映像をチェックする指揮官ならではの言葉だ。翌22日から6試合連続スタメン出場し、マルチ安打をマークすること実に5試合。ユニホームは泥だらけ、滴る汗を拭おうともせず、名原は言葉に力を込める。

「僕はキレイにやっても結果は出ない。いま出番をもらっているので、何としても離さないように。離してしまったら出番は回ってこないと思うので。形を気にせず、泥くさく、気合と根性で必死にやっていかないと」

今季2度目の同一カード3連敗。同ワーストタイの借金9を抱えるチームに一番必要なものを、25歳はプレーで体現している。 （江尾 卓也）