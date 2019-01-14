世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。上原佑紀師（36）はダービー初挑戦で管理馬4頭を送り出す。勝てば平成生まれ初のG1トレーナー、史上最年少のダービートレーナー（グレード制度導入84年以降）となる。偉業へ向けてグリーンエナジー、ゴーイントゥスカイ、フォルテアンジェロ、ライヒスアドラーはそれぞれ、木曜追いで態勢を整えた。

武豊がゴーイントゥスカイの最終追いに騎乗するため21年5月以来、約5年ぶりに美浦トレセンを訪れた。37度目のダービー騎乗へ向け、感触を確かめた。Wコース3頭併せ。序盤からリズムのいい走りで直線は内に進路を取る。雄大なフットワークでグイグイと加速。余力十分にラスト1F11秒2（6F82秒8）をマークした。フォルテアンジェロ（3歳オープン）に半馬身遅れたが、ポッドベイダー（4歳オープン）には2馬身先着した。

レジェンドが納得の表情を浮かべる。「非常にいい動きでした。競馬の時より乗りやすい。何も気になるところがない。前回（青葉賞）は直線で抜け出す脚も良かったし、最後までしっかり伸びてゴールしてくれた。能力は高いと思う」と評価した。

ダービーへの特別な思いは変わらない。「何回乗っても毎年の目標ですし、何回勝っても勝ちたいと思う」。これまで青葉賞勝ち馬のダービーVはない。そんなジンクスもあるが「チャンスはあると思うので頑張りたい」。確かな手応えとともに、ダービー7勝目を狙う。

枠は7枠14番に決まった。上原佑師は「前走も外枠（16番）だったし、真ん中より外がいいと思っていたので、いい枠が引けたと思う。後は騎手と相談して作戦を立てたい」と語った。