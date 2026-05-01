開催：2026.5.29

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 1 - 7 [エンゼルス]

MLBの試合が29日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとエンゼルスが対戦した。

タイガースの先発投手はジャック・フラーティ、対するエンゼルスの先発投手はグレイソン・ロドリゲスで試合は開始した。

2回裏、8番 ウェンセール・ペレス 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでタイガース得点 DET 1-0 LAA

5回表、8番 セバスチャン・リベロ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 DET 1-1 LAA、1番 ザカリー・ネト 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 DET 1-2 LAA、3番 ボーン・グリッソム 6球目を打ってセンターへの犠牲フライでエンゼルス得点 DET 1-3 LAA

8回表、3番 ボーン・グリッソム 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 DET 1-4 LAA、4番 ホルヘ・ソレア 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 DET 1-5 LAA

9回表、2番 マイク・トラウト 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 DET 1-7 LAA

試合は1対7でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのグレイソン・ロドリゲスで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はタイガースのジャック・フラーティで、ここまで0勝7敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-29 04:54:05 更新