札幌市豊平区にあるスーパーです。



市指定のごみ袋売り場では「１人１セット限り」と書かれていました。



（長南記者）「札幌市指定のごみ袋には１０リットルや２０リットルなど様々なサイズがありますが、１人１組までと購入制限がかけられています」



５月２８日朝から始まった「購入制限」。



その理由は、２７日から２８日にかけて、指定ごみ袋を扱うおよそ２０００店舗に向けて札幌市から出された通達です。





購入制限のほか、事業者に対して市指定のごみ袋を発注する際、例年通りの量を目安とするよう要請しています。（札幌市民）「困りますね。（普段は）ほしい時にいっぱい買っていたので」（札幌市民）「こういう情勢だから仕方ないと思う」

一時的に品不足になっている店舗もあることから、安定供給を維持するための対応だということです。



指定ごみ袋の売り上げが２倍となっているこのスーパーでは、買いだめによる欠品を懸念しています。



（キテネ食品館 中塚誠社長）「モラルをもった買い方をしていただかないと、うちの店もどうすることもできない状況になってしまい得るので、そこが一番心配しているところ」



札幌市によりますと、現状、市指定ごみ袋の流通量はむしろ例年より増えているため、買い急ぎは控えてほしいとしています。